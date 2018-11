Leutenbach Feuerwehr löscht brennenden Holzstoß

Leutenbach.

Und wieder brennt in der Region ein Holzstapel. Im Einsatz waren am Montagabend gegen 22 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Leutenbach und Nellmersbach mit vier Fahrzeugen. Der Brand war rasch unter Kontrolle, das Ablöschen der Holzscheite nahm aber einige Zeit in Anspruch. Die Landesstraße etwa auf Höhe des Hundesportvereins war wegen der Löscharbeiten halbseitig gesperrt. Die Polizei war ebenfalls zugegen und suchte die Gegend nach verdächtigen Gegenständen und Personen ab.