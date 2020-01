Leutenbach Prozess: Mädchen heimlich in der Umkleide gefilmt

Vorher hatte er „nur“ bei offener Fahrertür in seinem Auto die Hose runtergelassen und an seinem Glied 'rummanipuliert, so dass vorbeikommende Kinder und Jugendliche es sehen konnten. Wobei er das auch noch filmte, nämlich das Entsetzen und den Ekel in den Gesichtern der Mädchen. Das geschah an Straßen in der Winnender Innenstadt und im Schelmenholz, am helllichten Tag. Dort sind, soweit alle Vorfälle überhaupt ans Tageslicht kamen, die Tage, die Uhrzeiten und die Namen der Opfer – Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren –, weil von der Polizei festgestellt, bekannt.

Bei den Fällen nach seiner ersten Verurteilung hat sie dagegen keine Orte, keine Namen, nur die Aufnahmen, die der Mann von seinen Vergehen selbst machte – die aber dazu beitrugen, ihn zu überführen. Die Polizei vermutet, dass der Mann sein Auto an Orten abstellte, die auf dem Schulweg der Kinder lagen. Er beließ es aber nicht bei diesem im Volksmund genannten Exhibitionismus, sondern ging Kindern sogar nach, näherte sich denen allerdings nicht weiter, sprach sie auch nicht an, bedrängte sie nicht, in keinem einzigen der vielen Fälle. Allerdings ließ er sich eine weitere „Masche“ einfallen, die noch bedenklicher ist. Er schlich sich in Turnhallen in Leutenbach und Hohenacker ein, und zwar in die Damenumkleiden, passte dort Mädchen ab und tat so, bei heruntergelassener Hose oder gleich ganz nackt, als habe er sich nur im Raum geirrt. Zudem gibt es von einigen dieser Vorfälle sogar Videoaufnahmen, wo er die Kamera also entsprechend vorher installiert und versteckt hatte. Oder er hat Mädchen beim Umziehen von außen gefilmt. Allerdings waren die in diesen Momenten offenbar nie ganz entkleidet.