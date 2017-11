Liveblog Transport der Rotorblätter zum Goldboden

16:24 Uhr

Wir haben die nächtliche Ankunft der Rotorblätter am Umladeplatz mit der Kamera begleitet.



15.30 Uhr

In einer Bildergalerie haben wir den Transport ab Schlichten bis zum Goldboden festgehalten.

14:05 Uhr

Unser Fotograf hat sich bereits in der Nacht auf der Baustelle am Umladeplatz umgesehen.



12.27 Uhr

Silvio Rockinger vom Wöhrmann Transport-Team lobt die Arbeit. "Alles super gelaufen", meint er.

12.16 Uhr

Das erste Rotorblatt ist soeben an der Baustelle angekommen. Die Straße ist wieder frei befahrbar.

12:05 Uhr

Durch die Verzögerungen beim Kranaufbau ändert sich auch der Plan für den morgigen Tag: Das zweite Rotorblatt kann nicht direkt zur Baustelle transportiert werden, da der notwendige Platz durch das erste Rotorblatt wohl noch besetzt sein wird.

11:58 Uhr

Der Transport fährt jetzt von der Goldbodenkreuzung aus abwärts. Ziel ist aber nicht wie geplant der östliche Waldrand, da dort aktuell noch der Kran aufgebaut wird. Das Rotoblatt wird daher von der anderen Seite angeliefert werden.

11:22 Uhr

Das Rotorblatt ist jetzt auf der Kaiserstraße unterwegs.

11:11 Uhr

Der Transport erreicht die Kreuzung.

10:59 Uhr

Das Rotorblatt ist jetzt gleich am Ortsende von Schlichten angekommen.

10:56 Uhr

Die Polizei vermeldet, das bisher alles nach Plan läuft. Der Transport ist relativ zügig unterwegs und liegt somit gut in der Zeit.

10:50 Uhr

Das war knapp. In der Ortsmitte Schlichten wäre das Rotorblatt beinahe mit dem Dach eines Gebäudes kollidiert.



10:42 Uhr

Während die Polizei den Transport durch Schorndorf lotste, hatten sich einige Menschen auf der Straße versammelt, um den ungewöhnlichen Vorgang zu beobachten.



10:30 Uhr

Der Transport kommt in Schlichten an.

10:28 Uhr

Die Polizei wartet an einer Engstelle in Schlichten auf den Rotorblatt-Transport.

10:10 Uhr

Ein LKW muss auf der Schlichtener Straße mehrere hundert Meter zurücksetzen, um Platz für den entgegenkommenden Transport zu schaffen.

9:57 Uhr

Mit einem Rotorblatt als Ladung ist jede sonst noch so einfache Kurve eine Herausforderung. Gleich geht es in das Waldstück zwischen Schorndorf und Schlichten.



9:45 Uhr

Der Transport ist nun auf dem Weg zum Spitler Stift Richtung Schlichten. Bisher läuft alles nach Plan.



9:38 Uhr

Jetzt fährt der Transport gerade an der Schule vorbei.

9:25 Uhr

Der Transport hat jetzt an Fahrt gewonnen und auch die zweite Hürde genommen. Jetzt befindet sich das Rotorblatt auf dem Weg Richtung Grauhalde.

9.15 Uhr

Der erste Kreisverkehr ist geschafft, es war zwar knapp aber lief ohne Probleme.



9:10 Uhr

Kurz vor dem ersten Kreisverkehr läuft noch alles nach Plan.

9.00 Uhr

Gerade waren wir live auf Facebook und haben das erste Anrollen für euch mitgefilmt.





8.50 Uhr

Unser Fotograf steht an der ersten kniffligen Stelle, dem Kreisverkehr, bereit.

4.15 Uhr

Das erste Rotorblatt wurde abgeladen. Es läuft alles nach Plan.

3.00 Uhr bis 3.30 Uhr

Um 3.00 Uhr sind die Rotorblätter in Urbach angekommen. Seit 3.30 Uhr sind sie nun am Umladeplatz, wo das erste Rotorblatt in Kürze abgeladen wird.