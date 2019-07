Liveblog von der Mitgliederversammlung Tag der Entscheidung für VfB-Präsident Dietrich

Stuttgart.

Der umstrittene Präsident Wolfgang Dietrich stellt sich bei der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena dem Votum der Mitglieder und kann theoretisch abgewählt werden. Der Punkt "Abwahl des Präsidenten" wurde nachträglich in die Tagesordnung für die Versammlung am Sonntag, den 14. Juli, aufgenommen. Zuvor waren zahlreiche frist- und formgerechte Anträge dafür auf der Geschäftsstelle eingegangen. Für eine Abwahl des 70-Jährigen sind 75 Prozent der Stimmen aller anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder notwendig.