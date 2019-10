Lügen-Vorwürfe und ein Rechtsstreit Im Umfeld des VfB rumort es mal wieder kräftig

WLAN-Panne hat ein juristisches Nachspiel

Dass es diesen Streit überhaupt geben kann, hängt mit der peinlichen Mitgliederversammlung im Sommer zusammen. Ein Antrag auf Abwahl von Präsident Wolfgang Dietrich kommt im Juli gar nicht zur Abstimmung, weil die Veranstaltung wegen Problemen mit der Technik - die Mitglieder sollten ihre Smartphones als Abstimmungsgerät nutzen können - vorzeitig abgebrochen wird. Die Schuldfrage dafür ist nun Auslöser des Rechtsstreits zwischen dem VfB und dem in Berlin ansässigen Voting-Dienstleister art4live GmbH . Dietrich jedenfalls trat zurück, am 15. Dezember soll ein Nachfolger gewählt werden. Die VfB-Satzung lässt für die Präsidentenwahl aber nur zwei Kandidaten zu, die vom Vereinsbeirat aufgestellt werden müssen. Diese Entscheidung soll am kommenden Donnerstag bekannt gegeben werden. Seit Freitag ist klar, dass der Vereinsbeirat den Kandidatenkreis auf die vier Bewerber Martin Bizer, Christian Riethmüller, Susanne Schosser und Claus Vogt reduziert hat und Buchwald keine Chance erhält. Seither schießt der 58-Jährige gegen den Verein.

Auch Matthias Klopfer übt Kritik

Auch der Oberbürgermeister von Schorndorf, Matthias Klopfer, der seine Kandidatur am Freitag zurückzog , äußerte Kritik. Er monierte, dass Thomas Hitzlsperger vom Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden gemacht wurde, bevor der neue Präsident gewählt wurde und den Vorsitz in dem Kontrollgremium übernehmen konnte. "Das war eine Machtdemonstration. Der Tenor: Wir bestimmen - und dazu benötigen wir keinen Präsidenten", sagte Klopfer. Sportlich kann der VfB mit einem Sieg am Sonntag die meisten Kritiker wohl erst mal ruhig stellen. Abseits des Platzes aber wird es unruhig bleiben - der Wahlkampf hat schließlich noch gar nicht begonnen.