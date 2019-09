Mädchen heimlich in Umkleide gefilmt Leutenbach: Kindern soll Befragung erspart bleiben

Ein 29-Jähriger aus dem Raum Winnenden ist dringend verdächtig, sich erneut schuldig gemacht zu haben: Ende 2018 wurde der Mann bereits zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt worden war. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich vor Kindern entblößt hatte. Ähnliches wird ihm nun erneut vorgeworfen: Der Mann habe sich mehrmals in Umkleideräumen in Leutenbacher Hallen unter einem Vorwand nackt gezeigt. Mit einer versteckten Kamera habe er Mädchen gefilmt, die Vereinssport betrieben und sich dort umgezogen hatten. Andere Aufnahmen zeigen den Mann bei exhibitionistischen Handlungen.

Keine Befragungen geplant

Laut Polizei-Pressesprecher Ronald Krötz sind momentan keine Befragungen der Kinder geplant. Der mutmaßliche Täter hat Aufnahmen angefertigt, die für den Nachweis der Taten ausreichen – so die Hoffnung. Dann blieben den Kindern Aussagen erspart. Besonders behutsam sei in solch einem Fall vorzugehen, sagt Ronald Krötz: Die Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren haben wohl von den Aufnahmen nichts bemerkt und beim Anblick eines unbekleideten Mannes in ihren Umkleideräumen an ein Versehen geglaubt. Wenn sie jetzt hinterher erfahren, dass ein mutmaßlicher Straftäter ganz in ihrer Nähe war, könnte das unnötig Ängste auslösen.

Natürlich wissen manche Kinder inzwischen Bescheid. Manche Eltern haben sich entschieden, ihre Töchter genauer über die Vorfälle zu informieren – andere hielten sich bedeckter. Beim Infoabend lautete der Rat laut einem Teilnehmer, „sich sehr zurückhaltend zu äußern“. Nun geht es darum, nach vorne zu blicken, Fragen der Kinder einfühlsam zu beantworten und auf keinen Fall Furcht und Unsicherheit zu schüren.