Mietspiegel Weinstädter Mieten steigen

Weinstadt. Der neue Mietspiegel für Weinstadt bringt vom 1. November an Mehrausgaben für die Mieter mit sich. Um durchschnittlich vier Prozent klettern die ortsüblichen Vergleichsmieten nach oben, in älteren Häusern sogar um bis zu sieben Prozent. In neueren Häusern fällt der Anstieg mit 2,5 Prozent moderater aus.