Murrhardt.

Kurioser Einsatz in der Hörschbachstraße in Murrhardt. Die Feuerwehr rückte gegen 19 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Zimmer

eines Mehrfamilienhaus in Brand, der offensichtliche Bewohner stand auf einem Vordach direkt vor der Brandwohnung und warf dort ausgelegte Kieselsteine sowie Gegenstände auf Passanten und Einsatzkräfte. Die Polizei musste anrücken um die Person zu überwältigen, bevor die Feuerwehr ihre Arbeit erledigen konnte. Bei dem Gebäude handelt es sich offenbar um eine Art betreutes Wohnen, jedoch nicht um eine psychiatrische Anstalt oder Ähnliches. Was der Person (nicht klar ob männlich oder weiblich) dazu getrieben hat und ob das Zimmer sogar von ihr selbst in Brand gesteckt wurde, ist nicht klar. Laut einer Betreuerin ist keiner der Bewohner jemals auffällig gewesen oder hatten psychische Anfälle.