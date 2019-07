Murrhardt-Fornsbach.

Zwei Tote und ein schwerverletzte Person hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch (10. Juli) gegen 18 Uhr auf der Landesstraße beim Waldsee in Fornsbach gefordert. Nach ersten Angaben der Polizei waren zwei Fahrzeug frontal zusammengestoßen. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber. Ein Gutachter wurde eingeschaltet, um den Unfallhergang zu klären. Zur Unfallaufnahme wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt.