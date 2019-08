Murrhardt „Soko Stuttgart“ ermittelt in Villa Franck

In Stöckelschuhen mit unglaublich hohen Absätzen nimmt Alexandra Kamp ihren Weg durch die Halle vor dem Saal. Das Smartphone auf Sprechhöhe beschwert sie sich heftig über den schlechten Service für ihren Schützling Fredo, der in der Heilerszene tätig ist, wie es auch das Mordopfer Meinhardt Lutter war. „Alexandra muss mehr nach rechts“, heißt es vom Kamerateam. Die schaut auf die Marmorplatten und fragt, ob man die Stelle, an der sie stehen bleiben soll, markieren kann.

Doch dann wird ein Muster in den Steinplatten ausgemacht, das „wie ein Elefantenzahn aussieht“ und zur Orientierung reichen muss. Jetzt treten Elisabeth von Koch und Peter Ketnath auf den Plan. „Weidemann, Kripo Stuttgart, mein Kollege Stoll, können wir Sie kurz sprechen?“, sagt die künftige Interims-Soko-Chefin der ZDF-Krimiserie. Als die beiden ihr Gegenüber mit dem Tod von Meinhardt Lutter konfrontieren, reagiert dessen ehemalige Managerin seltsam distanziert, kooperiert aber. Sie kümmert sich mittlerweile um die Belange von Fredo, der ebenfalls in den Fall verstrickt ist.

"Sehr gut, super, good job!"

Die Szene ist im Kasten, soll aber mit einer weiteren Einstellung von anderer Position aus aufgenommen werden. Kamera und Technik werden neu platziert, Unterlegteppiche und Gestelle wandern ein Stück weiter. Peter Ketnath ruht sich kurz auf dem Sofabett aus, das zur Einrichtung der Szenerie im Bauhausstil gehört, und checkt seine Nachrichten auf dem Smartphone.

Dann geht es in die zweite Runde. Die beiden Kommissare nehmen nahe bei Kameramann Stefan Ditner Aufstellung. „Alexandra, bitte komm' langsam ins Bild“, lautet nun die Anweisung, weil der Ausschnitt noch etwas kompakter ausfällt. Die erkundigt sich, wo genau die Bildkante verläuft, dann schlüpft sie in ihre Rolle und stellt sich wieder den Fragen von Katja Weidemann und Jo Stoll.

Die Sequenz wird ein weiteres Mal gedreht, zwischendrin fährt Peter Ketnath in Schlittschuhmanier über den Boden, wohl um sich fit zu halten. Regisseur Daniel Helfer ist absolut zufrieden. „Sehr gut, super, good job!“, sagt er.

Sechseinhalb Drehtage sind für eine Folge notwendig

Es wird deutlich, wie aufwendig eine Filmproduktion ist. Das Team ist insgesamt zwei Tage in der Villa Franck, an einem Tag stehen sechs Szenen auf dem Plan, die eine Sendelänge von insgesamt 5,15 Minuten haben. Über den Daumen braucht eine Episode etwa sechseinhalb Drehtage. Für die Folge mit dem Arbeitstitel „Heilers Tod“ hat das Team bereits im Theaterhaus Stuttgart gedreht und wird zudem noch im Studio Szenen einspielen.

Um in Murrhardt den Teil des Außendrehs kompakt einfangen zu können, hat es in der Sonne-Post übernachtet, bringt aber auch seine eigene Küche beziehungsweise einen eigenen Cateringwagen mit, so dass die Verpflegung während der Arbeit zeitnah und praktisch vonstattengehen kann. Der campiert auf dem Parkplatz neben dem Heinrich-von-Zügel-Gymnasium.

Zurück beim Dreh: Das Foyer wird für eine Kamerafahrt in Richtung Treppe genutzt. Auf den Stufen sitzen Peter Ketnath und Laura Schuhrk, die Gisa Koller verkörpert und ebenfalls mit Fredo in Verbindung steht. Es ist eine ruhige Szene, in der sich der Kommissar mit Gisa Koller unterhält und sich ein Bild von ihr zu machen versucht. Regisseur Daniel Helfer sitzt an seinem Bildschirm mit Kopfhörer, nickt, hinter ihm eine Handvoll Teammitglieder. Nach einigen Wiederholungen dann die Feststellung: „Gut, das war’s!“ Es brandet Applaus auf. Der bedeutet, dass auch diese Sequenz abgeschlossen ist.