Nach 60 Jahren Abschied vom Hotel Koch in Waiblingen

Mit gemischten Gefühlen betrachtet Manfred Koch die Fotogalerie an der Wand. Auf dem Hof haben Manfred Koch und sein Bruder, der sich für den Arztberuf entschied, Fahrradfahren gelernt. Seine Schwester Rosemarie Reutter half schon als junges Mädchen am Buffet mit: „Wir sind hier aufgewachsen.“ Jetzt türmen sich überall die Kisten. Die Federbetten werden der Björn-Steiger-Stiftung vermacht.

Vater Emil galt als der „Maultaschenkönig“

Für Liebhaber gutbürgerlicher Küche wird es zunehmend schwer in Waiblingen. Anderthalb Jahre nach dem Staufer-Kastell hat mit dem Hotel Koch nun ein weiteres Restaurant geschlossen, das für handgeschabte Spätzle und hausgemachte Maultaschen stand. Diese bereitete Manfred Koch seit 1978 stets nach dem bewährten Rezept seines Vaters Emil zu, der die Gaststätte am Bahnhof 1959 übernahm und zum „Maultaschenkönig“ aufstieg. Sie standen sogar so symbolhaft für das Lokal, dass dem schwäbischen Nationalgericht der schönste und modernste Raum gewidmet wurde. Zu den Hits gehörten außerdem Cordon bleu mit Schwarzwälder Schinken, das Schwabentöpfle mit Geschnetzeltem und der Klassiker bei Konfirmationen und anderen Familienfesten: gemischter Braten.

In den Achtzigern eins der führenden Hotels in der Umgebung

Auf die gutbürgerliche Tradition sind die Geschwister Rosemarie Reutter (59) und Manfred Koch (64) sowie Margarete Koch (64) stolz. Sie hatten immer ihre Stammgäste und Fans. Das „Koch“ war als Hotel wie als Restaurant eine Waiblinger Institution und galt in den Achtzigern nach großer Sanierung und Ausbau auf mehr als 50 Betten als eins der führenden Häuser in der Umgebung. Im Restaurant mit insgesamt 130 Sitzplätzen saßen Chöre und Musiker nach den Proben noch beisammen, Jahrgänge trafen sich zum gemütlichen Beisammensein am Mittagstisch oder zum Kaffee, Wohnungseigentümer zur jährlichen Versammlung. Clubs und Stammtische wetteiferten an den Kegelbahnen. Alles das ist mit den Jahren weniger geworden. Die Leute eilen nach den Proben schneller nach Hause als früher, und die Jungen gehen gerne zum Griechen oder Italiener. Dennoch: Das „Koch“ lief bis zuletzt gut - und es hatte Persönlichkeit.