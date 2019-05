Nach Brandlegungen in Kirchberg an der Murr Jugendstrafe für 21-jährigen Ex-Feuerwehrmann

„Ganz genau verstanden haben wir nicht, warum er die Taten begangen hat“, sagte Richter Martin Luippold in seiner Urteilsbegründung am Amtsgericht Waiblingen. Der junge Mann räumte ein, mehrmals Feuer gelegt zu haben. Richter Luippold sprach von einer „rapiden Steigerung der Schwere der Straftaten“. In der Nacht zum 22. September 2018 hatte der damals 20-Jährige eine hintere Tür eines Gebäudes im Weiler Frühmesshof mit einer selbst hergestellten Mischung aus Styropor und Benzin bestrichen und dann Feuer gelegt. Das Gebäude brannte komplett ab.

Enormer Sachschaden

Ein nahe gelegenes Haus, in dem zehn Menschen wohnen, wurde glücklicherweise nicht allzu schwer beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden, doch der Sachschaden ist enorm hoch: Der Besitzer des Gebäudes sprach vor Gericht von 1,25 Millionen Euro, die ein Wiederaufbau kosten würde. Ein Pächter hatte in der ehemaligen Scheune einen Gebrauchtwarenhandel betrieben. Der Brand vernichtete seine Existenz. Der Mann versucht nun mühsam, sein Unternehmen wieder aufzubauen. Ferner waren im Gebäude Oldtimer und andere Fahrzeuge abgestellt. Sie wurden komplett zerstört.

Der Pächter und der Besitzer nahmen die Entschuldigung des Angeklagten während der Verhandlung nicht an. Im vollbesetzten Gerichtssaal kochten zeitweise die Emotionen hoch. Während einer Verhandlungspause kam es vor dem Gerichtssaal zu einem kurzen Tumult. Die Mutter des 21-Jährigen wurde übelst beschimpft.

Früher hatte der Angeklagte selbst im Frühmesshof gelebt, zusammen mit seiner Mutter, seinen Brüdern und dem Stiefvater. Der Kommandant der Feuerwehr, welcher der Brandstifter angehörte, beschrieb den jungen Mann als sehr engagierten und motivierten Kameraden. Auch sein Stiefvater hatte der Feuerwehr angehört, wenn auch zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr als aktives Mitglied. Zwischen dem jungen Mann und dem Stiefvaterkam es öfter zu Auseinandersetzungen.