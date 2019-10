Nach dem Ausfall von Daniel Didavi Wer ersetzt den Spielmacher des VfB Stuttgart?

Eine Option wäre der wiedergenesene Philipp Klement. „Ob Dida da ist oder nicht: Philipp hat aufgrund seiner Qualität immer die Chance, in die Mannschaft zu kommen“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat. „Er hat einfach das Problem, dass er oft mit kleinen oder auch größeren Wehwehchen ausgefallen ist. Dadurch fehlt ihm Intensität.“

Seit der Vorbereitung plagen den Neuzugang vom SC Paderborn immer wieder Verletzungen. Mal waren es muskuläre Probleme, zuletzt eine Sprunggelenksblessur. Mitte letzter Woche ist der 27-Jährige aber wieder voll ins Mannschafttraining eingestiegen. Im nicht-öffentlichen Testspiel gegen den FC St. Gallen (4:1) kam Klement am vergangenen Freitag 60 Minuten zum Einsatz.

Die Entscheidung steht noch aus

Ob der spielstarke Mittelfeldspieler jetzt am Sonntag im Heimspiel gegen Holstein Kiel (13.30 Uhr/ZVW-Liveticker) für den verletzten Spielmacher Didavi in die Startelf rücken wird, ist noch nicht klar. „Da hat sich Tim noch nicht entschieden“, sagt Mislintat. „Er lässt alle Eindrücke der Trainingswoche in seine Entscheidung miteinfließen.“ Mit Philipp Förster, Orel Mangala und Gonzalo Castro stehen drei weitere Alternativen für die zentrale Position in der Mittelfeldraute der Stuttgarter bereit. Youngster Mateo Klimowicz kann ebenfalls auf der Zehn spielen.