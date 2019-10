Nach dem VfB-Debakel in Hamburg Sven Mislintat verteidigt den eingeschlagenen Weg

Im Norden weht gerne mal eine steife Brise. Und nachdem der Hamburger SV den VfB Stuttgart im Zweitliga-Gipfel überrollt hatte, blies den Stuttgarter Profis nach dem Abpfiff beim Gang in die Fankurve zudem noch ein wütendes Pfeifkonzert mitten ins Gesicht. Über 5000 Fans hatten sich auf die lange Reise in die Hansestadt gemacht - und die weiß-rote Anhängerschaft waren nach dem Debakel ihrer Mannschaft restlos bedient. Gleich sechs Mal ballerte die Hamburger Torhymne „Always Hamburg“ aus den Boxen. Manchem VfB-Fan dröhnte der Techno-Sound von Scooter noch Stunden später bei der Nachbearbeitung der Niederlage auf der Reeperbahn in den Ohren.

Nach drei Niederlagen in Serie ist nach knapp vier Monaten Ruhe die Krisenstimmung wieder zurück in der Landeshauptstadt. Sportdirektor Sven Mislintat wollte davon nach dem 2:6 im Volksparkstadion nichts wissen: „Das ist natürlich nicht das, was man sich vorstellt. Jedes Spiel ist eine Einzelbetrachtung, da stellen wir jetzt nicht das große Ganze in Frage.“ Doch die Klatsche in Hamburg hat die aktuellen Problemzonen der Schwaben gnadenlos offengelegt.

Problemzone eins: Die wackelige Defensive

„Sechs Gegentore darfst du gegen keinen Gegner kriegen“, sagt Mislintat. Abwehrchef und Kapitän Marc Oliver Kempf sprach in der Mixed Zone nach dem Spiel von einer Blockade in den Köpfen: „Im Moment ist gerade bei unseren jungen Spielern eine Verunsicherung zu spüren. Wir müssen unsere Blockade schnellstmöglich lösen und die Leichtigkeit wieder reinkriegen.“ Fakt ist: In den letzten drei Spielen fingen sich die Schwaben neun Gegentreffer. Insgesamt sind es bislang 16 Gegentore in elf Ligaspielen. Kein besorgniserregend schlechter Wert, aber schlicht und ergreifend zu viele für einen Titelanwärter. Eine systematische Problematik will Sven Mislintat nicht erkennen und verweist auf die individuellen Fehler vor den Gegentoren.