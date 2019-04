Nach drei Großbränden Schorndorfer Schlauchwerkstatt hat alles im Griff

Sorgen, dass es bei einem Brand an Schlauchmaterial fehlen könnte, weil gerade zu viele Schläuche im Trockenraum hängen, muss niemand haben, sagt Steffen Heckel mit Verweis darauf, dass allein schon die beiden Löschfahrzeuge der Abteilung Stadt ganz regulär schon jeweils 30 Schläuche (15 B- und 15-C-Rohre, Durchmesser im einen Fall 72 und im anderen 42 oder 52 Millimeter) an Bord haben und dass es, vor allem wenn man sämtliche Schorndorfer Abteilungen zusammenrechnet, genügend Reserven gibt.

Die Feuerwehrkleidung muss schnell wieder verfügbar sein

Was auch für andere Gerätschaften gilt, die nach einem Brandeinsatz möglicherweise erst einmal wieder instand gesetzt werden müssen. Ganz schnell wieder verfügbar muss die Feuerwehrkleidung sein. In der Schorndorfer Textilreinigung Eberle steht eine mit einem speziell auf Feuerwehrkleidung ausgerichteten Programm versehene und mit einem besonderen Waschmittel gefütterte Waschmaschine, die den ganzen Mittwoch und Donnerstag gelaufen ist, um die Feuerwehrmonturen von Schmutz und Gestank zu reinigen – und dann ab in den Trockner. Über einen Barcode können die jeweiligen Kleidungsstücke dann wieder den einzelnen Feuerwehrleuten zugeordnet werden.

Steffen Heckel ist nicht nur Schlauchwart, sondern auch aktiver Feuerwehrmann, und zwar gleich in zwei Feuerwehren – in Schorndorf und in seiner Heimatgemeinde Remshalden. Und für alles zu gebrauchen, als Maschinist genauso wie als Gruppenführer oder als Atemschutzträger. Bei allen drei Großeinsätzen der vergangenen Tage – erst in Urbach , dann im „Steinwasen“ und jetzt in der Göppinger Straße – war er dabei, wobei er eine solche Konzentration von Großbränden auch noch nicht erlebt hat.

„Zunächst reagiert man nur und konzentriert sich auf seine Aufgabe, das Nachdenken kommt später“, sagt Steffen Heckel, der jetzt auch froh wäre, wenn die Feuerwehr zumindest von Großbränden erst mal eine Weile verschont bliebe.