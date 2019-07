Nach Erdrutsch bei Walkersbach Kreisstraße wieder befahrbar, teilweise einseitig gesperrt

Die Straße war nach einem Erdrutsch im Januar halbseitig, und nach einem weiteren am 21. Mai voll für den Verkehr gesperrt worden. In Walkersbach hatte das für Unmut gesorgt: Über einen Monat lang waren die Bewohner regelrecht vom Remstal abgeschnitten und mussten Umwege über Alfdorf, Lorch oder Welzheim in Kauf nehmen. Der Frust ging offenbar so weit, dass Unbekannte illegalerweise selbst die Straße von den Erdmassen freiräumten.