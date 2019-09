Nach Funkmastbrand in Berglen Mobilfunkmast wird wohl abgebrochen

Die Statik ist nicht mehr gewährleistet

Aber dieser Annahme widerspricht Albers. Der Standort sei massiv beschädigt worden, habe in der ersten Woche wegen der intensiven Spurensicherung der Polizei, die aufgrund des Verdachts der Brandstiftung ermittelte, nicht betreten werden können, um den Schaden zu begutachten. Danach sei festgestellt worden, dass durch den Brand die Sendetechnik am Fuß des Masts, die Kabel zu den Antennen und auch der Mast selbst stark in Mitleidenschaft gezogen worden seien, so Albers weiter. Möglicherweise seien auch die Antennen beeinträchtigt.

Gutachter hätten außerdem die Statik des Masts untersucht. Wenn das Ergebnis der Prüfungen vorliege, werde man in Zusammenarbeit mit den Mobilfunkanbietern die beschädigte Technik schnellstmöglich austauschen und den Mast zumindest übergangsweise wieder in Betrieb nehmen, verspricht Albers. Er warnt allerdings, gegebenenfalls sei ein Neubau erforderlich.

Mittlerweile ist der allerdings so gut wie sicher. Ein Ergebnis der Untersuchung ist nämlich, dass es an dem Mast Abplatzungen bis in 30 Meter Höhe gibt, die stellenweise fünf bis acht Zentimeter tief sind, und dass von einer Schädigung der Spannlitzen im Beton auszugehen ist. Beim Neubau muss auch die Anschlussleitung getauscht und neu dimensioniert werden.

Polizei schließt weder Brandstiftung noch einen technischen Defekt aus

Man werde parallel die Alternative prüfen, die Mobilfunkversorgung durch einen provisorischen Mast wiederherzustellen, so Alber weiter. Er weist vorsorglich darauf hin, dass der nicht auf die 40 Meter Höhe des bisherigen Masts komme, was eine „funktechnische Herausforderung“ bedeuten würde. Die Antennen würden deutlich niedriger hängen als zuvor und es bleibe damit zumindest vorerst unklar, in welchem Maße die Versorgung wiederhergestellt werden könne.

Fakt sei also, dass die Folgen des Brands verheerend sind, weil alle möglichen Optionen zur Wiederherstellung des Standorts nicht nur hohe Investitionen erforderten, sondern auch Zeit. Auch im besten Falle sei von mehreren Wochen auszugehen, so Albers weiter.

Noch nicht entscheidend weitergekommen ist auch die Polizei. Die Möglichkeit einer Brandstiftung stehe nach wie vor im Raum, so die Pressestelle auf Nachfrage. Es gebe derzeit aber keinen Tatverdacht. Auch die Möglichkeit eines technischen Defekts als Ursache für den Brand könne weiterhin nicht ausgeschlossen werden.