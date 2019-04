Nach Großbrand in Hegnach So geht es Familie Lausterer heute

Die Nacht auf den 6. Februar werden Lausteres nie vergessen. Gegen Mitternacht wurden sie aus dem Schlaf geschreckt, das Haus stand in Flammen. Alle Familienmitglieder – die Großeltern Herbert und Ingeburg und die Eltern Thorsten und Stefanie mit ihrem Baby Lukas – konnten sich vor dem Feuer ins Freie retten. Doch fassungslos standen sie auf der Straße und mussten mitansehen, wie ihre Existenz verbrannte. Später wurde als Brandursache ein Kurzschluss im Kühlschrank ermittelt.

Zwei Monate später ist für Familie Lausterer ist ein Stück Normalität zurückgekehrt. Nach einer überwältigenden Hilfswelle, in denen sie nicht nur Kleider, Möbel und Hausrat, sondern auch mehr als zehn Wohnungsangebote bekamen, haben beide Paare vorübergehend Mietwohnungen bezogen. Voraussichtlich eineinhalb Jahre lang leben Herbert und Ingeburg Lausterer nun in einer Drei-Zimmer-Wohnung, die sie samt Möbeln und Hausrat übernehmen konnten. Die frühere Mieterin war zu ihrer Familie in die Türkei zurückgekehrt und hatte Lausterers vom Wohnzimmerschrank bis zum Kaffeelöffel alles verkauft. „Man muss froh sein“, sagt Herbert Lausterer bedächtig, während er in sein fremdes neues Wohnzimmer schaut. An der Wand hängen Familienfotos, die hat seine Tochter für ihn nachmachen lassen. Die offenen Regalfächer in der Schrankwand im Wohzimmer sind weitgehend leer, doch die Möbel gehören nun ihnen, und das ist ihm wichtig: „Wenn dir die Möbel nicht gehören, ist es ein komisches Gefühl.“

Nachts kommen die Bilder hoch

Die komischen Gefühle, die Momente des Erinnerns, der Panik sogar, sie sind für Familie Lausterer noch lange nicht vorbei. „Nachts hat man immer noch die Bilder vom Brand vor Augen“, sagt der 63-Jährige. Seine Frau Ingeburg ist in ärztlicher Behandlung, weil sie nicht mehr schlafen konnte. „Ich habe immer noch Panik, wenn ich Feuer rieche oder nur irgendwas auf dem Herd anbrennt“, sagt sie. Bis heute könne sie es nicht fassen, was da eigentlich passiert sei. Ende März sind auch ihr Sohn Thorsten und dessen Frau Stefanie mit ihrem Baby in eine Wohnung gezogen. In die Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung eines Bekannten. „Es geht so weit ganz gut“, sagt Stefanie. Ungewohnt sei’s, nach Hause zu kommen. In eine Wohnung, in der nichts wirklich das eigene sei.