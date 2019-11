Nach Insolvenz von Busbetreiber Rems-Murr-Kreis sucht neue Betreiber für Knauss-Buslinien

Derzeit läuft der Mini-Wettbewerb für den Betrieb von Februar bis Ende August. Ein halbes Dutzend Busfirmen wurden angefragt, ob sie die Knauss-Linien übernehmen wollen, so Zaar. Darunter selbstverständlich die von der Insolvenzverwalterin Nora Sickerlen geführte Firma Knauss selbst. Anfang nächster Woche fällt die Entscheidung.

Am 8. August hatte die Firma Knauss-Reisen Dieter Frank GmbH & Co. KG, Schorndorf, Insolvenz angemeldet. Am 1. Oktober wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Seit Knauss 2017 bei der Neuvergabe der Linienbündel den Zuschlag für die Linien 242 bis 249 im Rems-Murr-Kreis erhielt, schrieb das Unternehmen Monat für Monat rote Zahlen – im Sommer war Schluss. Die Geschäftsleitung zog die Notbremse und meldete Insolvenz an.

Macht Knauss nur den Anfang einer Insolvenz-Serie von Busfirmen?

Für die Gewerkschaft Verdi liegt die Ursache der Knauss-Pleite am System der Ausschreibungen. Dies zeigen zum einen weitere Insolvenzen in der Busbranche, zum anderen aber der schlechtere Service bei einigen der neuen Betreiber. Etablierte Busunternehmen würden in den Ruin getrieben. Die Alternative bei der Neuvergabe der Linienbündel in den Landkreisen sei, entweder billig mitzubieten, um Linien und damit Arbeitsplätze zu erhalten – oder aus dem Markt gekickt zu werden. Für Andreas Schackert ist Knauss ein Musterbeispiel für diesen falsch verstandenen Wettbewerb, bei dem der Preis, aber nicht die Qualität im Vordergrund steht. Er lässt das Landratsamt nicht aus seiner Verantwortung und fragt: „Wie kann der Landkreis Verkehre vergeben, die nicht auskömmlich sind?“ Seine Antwort lautet: Entweder habe das Landratsamt dies nicht erkannt – oder aber die Pleite nach dem Motto „Hauptsache billig“ billigend in Kauf genommen.

Peter Zaar, der als damaliger Verkehrsdezernent die Vergabe zu verantworten hat, lässt diesen Vorwurf freilich nicht auf sich sitzen. Das Angebot von Knauss fiel nicht aus dem Rahmen und sei kein Ausreißer nach unten gewesen. „Die Angebote waren dicht beieinander.“ Der Grund für die Pleite liege wohl eher beim Missmanagement, wie die Tatsache zeigte, dass Knauss erst nach 22 Monaten erkannt haben will, dass der Preis nicht auskömmlich war.

Jetzt muss Zaar die Scherben zusammenfegen – und aufpassen, dass die sieben Linien weiter verkehren. „Unsere oberste Priorität ist, den öffentlichen Personennahverkehr sicherzustellen.“ Mit einer Einmalzahlung hatte der Landkreis dafür gesorgt, dass die Insolvenzverwalterin bis Ende Januar die Busse fahren lässt. Der Knackpunkt bei der siebenmonatigen Notvergabe ist, dass ein neuer Betreiber auf die Schnelle 20 Busse und auch die Fahrer stellen muss. Womit für Zaar – sozusagen über Bande – doch wieder die Firma Knauss und ihr Personal ins Spiel kämen.