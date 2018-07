Nach Messerattacke in Plüderhausen Polizei fahndet mit Hochdruck nach 20-jährigem Afghanen

Der 20-jährige Asylbewerber aus Afghanistan, der in Schorndorf lebt, wird dringend verdächtigt, i n der Nacht auf Sonntag einen 53-jährigen Familienvater in dessen Haus in Plüderhausen niedergestochen zu haben .

Seit Donnerstagabend sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann.

Hintergrund der Tat ist die Beziehung des Mannes zur Tochter des Opfers. Die junge Frau hatte sich von dem 20-Jährigen bereits vor ein paar Wochen getrennt. Sie war nicht zuhause, als Amir Wafa mutmaßlich nachts über ein offenes Fenster in ihr Schlafzimmer einstieg.

Amir Wafa ist laut der Stadt Schorndorf im Besitz einer Aufenthaltsgestattung, das bedeutet, sein Asylverfahren läuft aktuell noch. Eine Abschiebung stand deshalb bisher nicht im Raum, da das rechtliche Verfahren noch nicht abgeschlossen ist.



Laut Polizei ist Amir Wafa bisher einmal strafrechtlich in Erscheinung getreten.