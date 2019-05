Nach unglücklichen Niederlagen TVB will sich endlich wieder belohnen

Gute Leistungen haben nicht zwangsläufig Siege zur Folge. Diese Erfahrung musste der TVB gegen die Füchse Berlin (33:34), den Bergischer HC (28:29) und den SC DHfK Leipzig (29:32) machen. Nur beim 26:24 in Melsungen wurden die Stuttgarter für ihren engagierten Auftritt belohnt. Somit finden sie sich in der Tabelle lediglich auf Rang 14 wieder. Die Platzierung sei, so versichert Schweikardt, ebenso wie der mehrmals verpasste Liga-Punkterekord, „nicht das große Thema“. Entscheidender sei, wie sich die Mannschaft präsentiere. „Und damit sind wir seit Wochen absolut zufrieden.“

Schweikardt: Hinspiel gegen Minden war vermutlich schwächstes Saisonspiel

Anfang Februar, bei der 22:33-Niederlage in Hannover, war der TVB zuletzt etwas aus der Spur. Dreimal verlor er in dieser Saison noch höher: mit jeweils 13 Toren Differenz beim 27:40 gegen Magdeburg, 19:32 gegen Kiel – und beim 25:38 gegen den Gegner an diesem Donnerstag, den TSV GWD Minden. „Das war vermutlich unser schwächstes Saisonspiel“, sagt Schweikardt. „Da haben wir uns ganz schlecht präsentiert, und bei Minden hat aber auch alles funktioniert.“ Das Spiel sei jedoch lange her, so Schweikardt, „und wir haben uns weiterentwickelt“.

Mindener Rückraum mit viel Power

Mit 16:22 Punkten gingen die Mindener in die WM-Pause, in den zehn Spielen danach sammelten sie sieben Zähler, setzten sich unter anderem in Erlangen und Gummersbach durch und klauten Göppingen beim 21:21 einen Punkt. Bei der 27:28-Niederlage zuletzt gegen Berlin zeigten sie, dass sie an einem guten Tag auch für die Top-Teams ein gefährlicher Gegner sein können.