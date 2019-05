Nachrichtensprecher Dieter Fritz SWR-Moderator aus Bittenfeld geht in Ruhestand

Ein „komisches Gefühl“ beschleicht den Journalisten beim Gedanken an die letzte Sendung. Andererseits freut er sich über die neue Freiheit, nicht mehr nach der Uhr leben zu müssen, nicht mehr unter dem Druck des nahen Sendetermins zu stehen. Bewusst hat er sich, abgesehen von einer Kreta-Reise mit der Familie, für die erste Zeit des neuen Lebensabschnitts nichts fest vorgenommen. „Ich will erst sehen, wie sich das anfühlt.“ Mittelfristig indes kann er sich ein Ehrenamt gut vorstellen, vielleicht im sozialen oder ökologischen Bereich. Nicht unwahrscheinlich, dass er die eine oder andere Moderation bei Podiumsdiskussionen oder Ähnlichem übernimmt.

Bei der Live-Premiere ging das Licht aus

Seine Rolle hat der Nachrichtensprecher und Moderator stets als die eines Vermittlers begriffen. „Ich bin der Kopf der Sendung, aber nicht ihr Star. Die Nachrichten sind der Star.“ Sympathisch und verständlich formulieren – ja. Neuigkeiten reißerisch oder als möglichst kurios verkaufen – nein. Ein Vertreter des Boulevards ist Dieter Fritz wahrlich nicht, er pflegt einen sachlichen, bescheidenen Stil. Was ganz seinem Verständnis von gutem Journalismus entspricht, der auf die Tugenden fundierter Recherche und kompetenter Einordnung aufbaut.

Mit diesen müsse die Zunft dem wachsenden Misstrauen gegen „die Medien“ begegnen in einer Zeit, in der jeder aus dubiosen Quellen im Internet Falschnachrichten beziehen kann und in der sich Anhänger von Verschwörungstheorien in ihren Filterblasen wechselseitig in ihren vorgefassten Meinungen bestätigen. Indem sie täglich mit Fakten dagegen arbeiten, glaubt er, können die Kollegen solchen Entwicklungen begegnen.

„Das war eine echte Feuertaufe“

Große Klöpse im Sinne von Pleiten, Pech und Pannen sind in seiner Laufbahn nicht passiert. Anders als etwa seiner Kollegin Tatjana Geßler, die in einer Sendung vom Schluckauf ereilt wurde, den sie partout nicht losbekam. Herausforderungen stellten aber die Namen mancher ausländischer Staatsgäste sowie der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull 2010 dar, die sich dank Lautschrift auf dem Teleprompter meistern ließen.

Denkwürdig vor 31 Jahren seine ersten Live-Nachrichten als Moderator: Bei der Begrüßung knipste ihm die Lichttechnik die Lampe versehentlich aus statt an. „Guten Abend, wenn auch aus dem Dunkeln“ lauteten seine Worte aus dem Schwarz. „Vielleicht musste es so sein, das war eine echte Feuertaufe.“