Notrufsäulen am Badesee Plüderhausen wird erster Standort im Rems-Murr-Kreis

Das Medieninteresse an der ersten am Max-Eyth-See in Stuttgart-Hofen aufgestellten Notrufsäule war enorm. Den vier Verantwortlichen der Steiger-Stiftung und des DLRG reckten sich zahlreiche Mikrofone entgegen, Kameras dokumentierten den ersten simulierten Notruf mit der Leitstelle. Dass dieser Standort am Parkplatz von Café und DLRG-Landesgeschäftsstelle kein idealer ist, räumte Armin Flohr, Präsident des DLRG-Landesverbandes Württemberg, unumwunden ein. Aber nicht nur das Medieninteresse hat der Stiftung und der DLRG gezeigt, dass sie mit ihren Notrufsäulen auf dem richtigen Weg sind. Bereits am Dienstagmorgen hatten sich bei Christian Lang, dem Projektentwickler der Björn-Steiger-Stiftung, bereits die ersten Städte gemeldet und Interesse an einer Notrufsäule an ihren Gewässern bekundet.

Die zentrale Frage beim Pressegespräch war, wieso nun an Stränden und Badeseen neue Notrufsäulen aufgebaut werden, während entlang der Straßen diese Säulen immer mehr verschwinden. Bei Verkehrsunfällen werden die Retter inzwischen meist mit Mobiltelefonen alarmiert. Doch wer am Badesee herumflackt, lässt sein Handy sicherheitshalber lieber im Auto oder zuhause, hat es ausgeschaltet – oder es fehlt in abgelegenen Gebieten schlicht das Netz. Und selbst wenn die 112 gewählt ist und sich die Leitstelle meldet, ist die Nervosität meist groß, sagte Christian Lang, um Rettungsdiensten, Feuerwehr und DLRG zum Unfallort zu dirigieren.