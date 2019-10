OB Hesky zu Plänen des neuen Eigentümers Neustädter Bahnhof ist "kein rechtsfreier Raum“

Kein Antrag für Sportsbar gestellt

Eine baurechtliche Genehmigung braucht Yurdakul nach Angaben Heskys für den Einbau einer Sportsbar. Ob die Bar zulässig ist, müsse im Einzelfall geprüft werden - im Bebauungsplan sind Vergnügungsstätten an dieser Stelle jedenfalls ausgeschlossen. Noch hat der Bahnhofsbesitzer den Antrag aber gar nicht gestellt. Mehr Aussicht auf Erfolg hat der Bauherr mit seinen Plänen, eine Gaststätte zu eröffnen. Und auch der von Yurdakul ins Spiel gebrachte Burger King wäre Hesky zufolge nach aktueller Sachlage wohl zulässig. Der von Yurdakul beabsichtigte Bau von mehreren Mehrfamilienhäusern auf dem Areal ist Hesky zufolge an dieser Stelle aber derzeit ausgeschlossen.

Für all diese Vorschriften und Genehmigungsverfahren hat der Bahnhofseigner wenig Verständnis. „Der Oberbürgermeister wäre gegen alles, egal, was ich machen würde“, mutmaßt Yurdakul und empfiehlt Hesky, er solle sich lieber um die Menschen in Wohnungsnot kümmern. „Der Neustädter Bahnhof ist kein rechtsfreier Raum“, kontert dagegen der Stadtchef. In Zeiten der Wohnungsnot herrsche zwar allgemein die Auffassung, man solle es mit den Vorgaben nicht allzu streng nehmen, trotzdem müssten sich Bauwillige im Rahmen der Vorschriften bewegen. Auch Mehmet Yurdakul habe keine Freibriefe. „Der Bebauungsplan gilt auch für ihn“, sagt Hesky. Und rät dem Bahnhofsbesitzer: „Herr Yurdakul sollte dringend das Gespräch mit uns suchen.“