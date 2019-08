Öschelbronn/Tailfingen 52-Jährige gerät in Gegenverkehr und stirbt

Öschelbronn/Tailfingen.

Eine 52-jährige Opel-Fahrerin ist am Samstag (17.8.) auf der Landesstraße 1359 von Öschelbronn in Richtung Tailfingen tödlich verunglückt. Kurz vor dem Ortseingang nach Tailfingen kam die 52-Jährige nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Sie streifte einen Leitpfosten. Beim Versuch, gegenzulenken, geriet sie in den Gegenverkehr. Dort fuhr gerade eine 26-Jährige mit ihrem Dacia Duster. Trotz eines Ausweichversuchs rammte sie den Opel der 52-Jährigen. Bei dem Aufprall erlitt die Opel-Fahrerin lebensgefährliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die 26-jährige Dacia-Fahrerin und ihr 27-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu.