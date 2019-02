Personalentscheidungen beim TVB Michael Schweikardt hört auf

Stuttgart.

Michael Schweikardt (35) wird seine Handballkarriere beenden. Das gab der Erstligist TVB 1898 Stuttgart am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt. Das Bittenfelder Urgestein war nach Stationen in Göppingen und Melsungen zur Saison 2012/2013 zurück zu seinem Heimatverein nach Bittenfeld gekehrt und 2015 mit dem TVB in die Erste Bundesliga aufgestiegen.