Plüderhausen Eine Hündin, die Menschen therapiert

„Die Kinder sind viel motivierter, wenn Bella dabei ist“, berichtet Lena Müller. „Sie lockert die Therapie auf.“ Ein Kind mit Lese-Rechtschreib-Schwäche zum Lesen zu bewegen, sei normalerweise nicht so einfach. Wenn Lena Müller mit den jungen Patienten aber ein Rezept für Hundekekse liest und die Kekse dann beim nächsten Termin gemeinsam mit dem Kind für Bella backt, dann sehe die Situation schon ganz anders aus. „Kinder, die stockend lesen, lesen Bella vor“, erzählt Lena Müller. „Hunde haben keine Vorurteile und nehmen jeden an, wie er ist.“

Bella hilft Kindern außerdem dabei, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie die Hündin an der Leine führen oder ihren Trinknapf auffüllen, und dient ihnen dazu, das eigene Verhalten zu spiegeln. „Wenn Bella sich zurückzieht, gilt die Regel, dass wir sie in Ruhe lassen“, sagt Lena Müller „Dann merken die Kinder, dass sie nicht die Einzigen sind, die Ruhe brauchen.“

Auch bei Erwachsenen vergehen die ersten Minuten einer Therapiestunde oft erst mal damit, Bella zu begrüßen. „Ich nehme mich dann zurück“, sagt Lena Müller. Das tue den Patienten gut, auch wenn sie nicht direkt mit Bella arbeiteten. „Hunde wirken oft als Eisbrecher oder Brücken zwischen Menschen“, so die junge Frau. „Menschen, die nicht reden wollen, erzählen Bella, was sie am Wochenende gemacht haben.“

Eine Hündin als Brücke zwischen Menschen: Bella als Eisbrecher

Es gebe sogar Patienten im Wachkoma, bei denen die Angehörigen wünschen, dass Bella mit ins Bett kommt. Um die Wahrnehmung solcher Patienten zu stimulieren, kann ein Hund ihnen zum Beispiel Leberwurst vom Arm lecken. „Das geht aber natürlich nur in enger Absprache mit den Angehörigen“, so Lena Müller.

Natürlich ist nicht jeder Patient hundefreundlich. Wenn eine Person nicht möchte, dass Bella während der Therapie im Behandlungszimmer umherläuft, dann verweilt die Hündin so lange in ihrer Box. So geschehen, als eine Dame, die einen Hundebiss erlitt, zu Lena Müller in die Therapie kam. „Am Ende durfte sie aber herumlaufen und die Patientin meinte sogar, es war gut, dass Bella dabei war“, erzählt die Ergotherapeutin. Manchmal kann die Hündin auch aus praktischen oder persönlichen Gründen nicht mit dabei sein. Zum Beispiel, wenn ein Patient offene Wunden hat oder weil in machen Kulturen das Maul des Hundes als unrein gilt.

Die meisten Patienten freuen sich aber darüber, dass Bella in der Praxis mithelfen darf. „Und Bella selbst liebt das“, sagt Lena Müller. „Sie arbeitet ganz arg gerne.“ Jedes Mal, wenn ein neuer Mensch den Raum betritt, wedelt Bella mit dem Schwanz und geht auf ihn zu. „Sie freut sich über alle und jeden“, sagt ihre Besitzerin.

Alle drei Monate muss Lena Müller mit Bella zum Tierarzt, alle zwei Jahre müssen die beiden eine Nachprüfung ablegen. „Bei der Prüfung werden die Hunde auch bedrängt“, sagt Lena Müller. Zum Beispiel, indem sie in den Po gezwickt werden oder die Prüfer schreiend auf sie zulaufen. So soll sichergestellt werden, dass sie kein aggressives Verhalten entwickelt haben.

Die Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam hat Lena Müller 2000 Euro gekostet, ohne Fahrt- und Übernachtungskosten. „Das muss man wollen“, sagt sie. Die tiergestützte Therapie wird nicht von den Krankenkassen übernommen, zusätzliches Geld bekommt sie also nicht dafür. Trotzdem denkt Lena Müller schon jetzt daran, mit Bella eine Weiterbildung zu besuchen und sie noch vielseitiger einzusetzen.