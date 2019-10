Plüderhausen Feuerwehreinsatz in der Sporthalle des Hohberg Schulzentrums

Plüderhausen. Feuerwehreinsaz wegen starker Rauchentwicklung in Sporthalle des Hohberg Schulzentrums.

Kurz nach 3 Uhr löste am Montagmorgen die Brandmeldeanlage einer Sporthalle im Schulzentrum an der Kantstraße aus. Die Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung fest, wir die Polizei mitteilte. Offenbar war der Brand in einem Technikraum im Untergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehren Plüderhausen und Urbach waren im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung in der Turnhalle musste ein Großraumlüfter aus Fellbach nachgeordert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Unterricht für die Schüler der angrenzenden Hohbergschule findet trotz des nächtlichen Brandes statt.