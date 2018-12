Plüderhausen/Lorch Regionalexpress überfährt vier Einkaufswagen

Lorch/Plüderhausen. Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (15.12.) vier Einkaufswagen auf die Gleise bei Plüderhausen gelegt. In Lorch warfen Unbekannte einen Mehlsack auf die Frontscheibe eines Zugs. In beiden Fällen mussten die Lokführer eine Schnellbremsung einleiten. Die Gleise mussten vorübergehend gersperrt werden.