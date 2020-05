Des Rätsels Lösung war kurios - folgendes berichtet uns der Presse-Diensthabende des Polizeipräsidiums Aalen ...

Am Abend tauchte der vermisste Angler putzmunter wieder bei seinem Auto auf - und wunderte sich, was all die Polizisten und Rettungskräfte hier machten. Als die Polizei ihn aufklärte, dass dies alles wegen ihm und seinem verdächtig herumstehenden Auto geschehen sei, erklärte der Mann: Er sei am Morgen hierher zum Angeln gekommen, habe dann aber festgestellt, dass schon ziemlich viele andere Hobby-Fischfänger sich um den See herum breit gemacht und ihre Köder ausgeworfen hatten. Offenbar fand der Mann diese Situaton nicht attraktiv - weder idyllisch noch erfolgversprechend mit Blick auf Fangerfolge. Deshalb beschloss er, gemeinsam mit einem Bekannten, der ebenfalls per Auto da war, zu einem anderen, ruhigeren Gewässer umzusiedeln.