Plüderhausen Spanische Nacht: Ein Stück Alicante-Strand am Badesee

Kein Wunder also, dass auch Bürgermeister Andreas Schaffer vor Zufriedenheit und Begeisterung strahlte, als er den Blick über den Festplatz wandern ließ. Er habe nicht erwartet, dass bereits zehn Minuten vor sieben Uhr so gut wie alle Sitzplätze besetzt seien, während sich gleichzeitig von Plüderhausen her noch eine schier unüberschaubare Besucherkarawane im Anmarsch befinde. Zu verdanken sei dies nicht zuletzt auch dem tollen Wetter, mit dem man mehr als Glück habe – es passe perfekt zum Feiern und verhelfe der Gartenschau mit dieser Fiesta zu einem weiteren Highlight!

Schwimmen im Badesee ist wieder gefahrlos möglich

Letztendlich, ergänzte Wägner, sei auch das Wetter für die Algenblüte verantwortlich gewesen. Durch die große Hitze der zurückliegenden Wochen hätten sie sich explosionsartig vermehrt, die vergangenen kalten Nächte hätten nun dafür gesorgt, dass alles wieder im normalen Bereich liege. Selbstverständlich, versicherte er, sei das Schwimmen im Badesee völlig gefahrlos möglich.

Ihn habe besonders beeindruckt, begeisterte sich Schaffer, was die Gartenschau in Plüderhausen an Bürgersinn, Kreativität und Initiativen geweckt habe, und so lange Menschen bereit seien, sich auch in Zukunft für die verschiedenen Projekte zu engagieren, und Bedarf erkennbar sei, müsse man auch darüber nachdenken, wie man sie weiterführen könne. Schließlich sei das Holzdeck am See auch eine der Errungenschaften, die man letztendlich der Gartenschau verdanke, und auf ihm spiele an diesem wunderbaren Sommerabend die Musik.

Und das war durchaus wörtlich zu nehmen. Den Abend machte das Plüderhäuser Quartett „Los Primos“ - auf Deutsch: die Vettern. Es setzte sich aus den Gitarristen Samuel, Josch und Eli sowie dem Schlagzeuger Gimmi zusammen. Mit beschwingten südlichen Rhythmen - von Salsa über Samba bis hin zu Rumba - bereiteten sie die Stimmung für den Urbacher „transkontinentalen Kosmopolit Pepe de Alida“ alias Dieter Voral, der an diesem Abend gemeinsam mit dem Schlagzeuger Martin Hauser und der Stuttgarter Flamencotänzerin Sabine Exner ein Stück Andalucía an den Plüderhäuser Badesee verpflanzte.

Die Einnahmen der Spanischen Nacht sollen am See bleiben, waren sich am Freitagabend Bürgermeister Andreas Schaffer und Erich Wägner einig. Sie seien für den weiteren Ausbau der Spielgeräte hoch willkommen.