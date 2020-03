Plüderhausen "Tiere sind Lebewesen, kein Wanderpokal"

Hund Scooby wohnt zum Beispiel schon seit einiger Zeit in der Tierstation. Weil sein Herrchen verstarb und dessen 80-jähriger Vater mit der Pflege des Tieres überfordert war, verweilt er dort in einem Zwinger. Aggressiv ist er nicht, „aber er probiert’s schon“, sagt Nischa Mitchell, die mit dem zweijährigen Scooby schon einige Trainingseinheiten hinter sich hat und weiß, wie sie ihm seine Grenzen aufzeigen kann.

Scooby und die anderen Hunde dürfen viermal am Tag raus. Ein Farbsystem ordnet Gassigeher und Hunde einander zu. Erfahrene Gassigeher dürfen sich auch mit schwierigen Hunden auf den Weg machen, solche mit weniger Erfahrung führen die unkomplizierteren Tiere aus. „Die beste Medizin ist es meistens, den Hund auszupowern“, sagt Nischa Mitchell.

Sie besitzt selbst ein Rudel Hunde; die meisten von ihnen kommen aus dem Ausland. Während unseres Besuchs in der Tierstation, wuseln vier von ihnen um die Beine der Leiterin. „Ich habe Hunde schon immer geliebt“, erzählt Nischa Mitchell. Weil ihr Bruder Asthma hatte, durfte sie selbst keinen halten. Mit 12 Jahren fing sie stattdessen an, in einem Tierheim auszuhelfen, mit Hunden Gassi zu gehen und Katzenklos zu reinigen. Inzwischen ist sie Hundetrainerin und steht dem Verein „PetCrew“ vor, mit dem sie sich für Tierschutz im In- und Ausland einsetzt.

Die Tierstation finanziert sich aus Zuschüssen der Kommune und Spenden, auch der Verein trägt zu den finanziellen Mitteln des Tierheims bei. „Viele Menschen haben Angst, Geld zu spenden“, sagt Nischa Mitchell. Auf Facebook ruft sie manchmal dazu auf, Futter zu spenden, das funktioniert ganz gut. „Ein Elternpaar kam einmal mit seinen Kindern vor Silvester vorbei“, erzählt Nischa Mitchell. Statt Böller zu kaufen, brachten sie Futter vorbei. „Das war ein Highlight für die Kinder“, so Mitchell.

Futterpaten sucht sie trotz solcher Einzelaktionen noch dringend – besonders für die Katzen, die nicht mehr vermittelbar sind. Die verwilderten Hauskatzen haben auf einem Außengelände des Tierheims eine Heimat gefunden, sie dort medizinisch zu versorgen, gestaltet sich aber schwierig. „Sie zeigen sich nur, wenn es ihnen schlecht geht“, sagt Nischa Mitchell. Durch Beobachtung versuchen die Tierheim-Mitarbeiter herauszufinden, welche von ihnen vielleicht doch noch eine Chance auf ein Heim haben könnte.

Davon, Tiere testweise an Menschen abzugeben, hält die Tierheimleiterin überhaupt nichts. „Das finde ich schrecklich“, sagt sie. „Die Tiere sind Lebewesen und kein Wanderpokal.“ Wenn Menschen die Möglichkeit zu einem Testlauf haben, bringen sie ihrer Meinung nach die Tiere schneller wieder zurück. „Sie haben ja vorher die Möglichkeit, herzukommen und Zeit mit ihnen zu verbringen“, sagt Mitchell. „Ich handle immer im Sinne der Tiere.“

Info

Aufgrund der aktuellen Infektionslage bietet die Tierstation im Moment keine allgemeinen Öffnungszeiten für Interessenten an. Wer ein Tier besuchen, Spenden abgeben oder sich über Pensionszeiten informieren möchte, soll sich zuerst telefonisch unter 0 71 81/93 26 62 oder per Mail an mail-tierstationpluederhausen@web.de für eine Terminvereinbarung melden.