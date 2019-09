Präsidentensuche beim VfB Stuttgart Vereinsbeirat sortiert Fridi Miller aus

Die Prüfung habe ergeben, "dass eine Bewerbung nicht den in der Vereinssatzung unter §16 Abs. 3 cc) aufgeführten Voraussetzungen entspricht". In dem genannten Absatz der Satzung geht es um "eine mindestens zehnjährige Erfahrung in wirtschaftlichen Angelegenheiten in einer hohen Managementposition oder in einer vergleichbaren Führungsposition und/oder im aktiven Leistungssport".

Bei der aussortierten Bewerberin handelt es sich um Friedhild "Fridi" Miller aus Böblingen. Ihre Ausbootung machte Miller - die 2018 unter anderem in Schwaikheim, Plüderhausen, Welzheim, Remshalden und Urbach für das Bürgermeisteramt kandidierte - via Facebook öffentlich.

Die neun verbliebenen Kandidaten dürfen jetzt in den nächsten Wochen in persönlichen Gesprächen dem Vereinsbeirat ihre Konzepte vorstellen. Die zwei Kandidaten, die sich letztlich am 15. Dezember zur Wahl stehen, werden am 7. November offiziell bekanntgegeben. Mehr als zwei Präsidentschaftskandidaten lässt die Satzung des VfB Stuttgart nicht zu.