Preis für ZVW-Redakteur Peter Schwarz Die beste deutsche Lokalreportage

Berlin. Es gab 1612 Einsendungen. 112 Texte und Projekte wurden nominiert. 95 Juroren entschieden über den Deutschen Reporterpreis. In zwölf Kategorien wurden die Preise vergeben. Fünf Auszeichnungen gingen an die Zeit, vier an den Spiegel, eine an die Süddeutsche Zeitung, eine an den Züricher Tagesanzeiger - und einen Preis erhielt der Zeitungsverlag Waiblingen. Unser Reporter Peter Schwarz hat die beste deutsche Lokalreportage geschrieben. „Im November 1997, neunzehn Jahre ist das nun her, verhungerte in Beutelsbach das Pflegekind Alexander, er wurde nur fünf Jahre alt. Sein Leidensgenosse Andreas überlebte mit knapper Not das Martyrium in der Familie, der er anvertraut war. Heute ist er 27, und seine Katastrophe dauert an.“ So beginnt die Geschichte, die Peter Schwarz geschrieben hat. Sie ist am 2. Dezember 2016 in unseren Tageszeitungen erschienen .