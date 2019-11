Probleme auf der Remsbahn Go-Ahead: Das Schwarze-Peter-Spiel geht weiter

Die Gründe reichen vom ausgefallenen Probetrieb, weil der Hersteller Stadler Pankow erst im letzten Moment eine Zulassung für die 34 Züge erhielt, über die technischen Unzulänglichkeit der Züge bis hin zum maroden Schienennetz der Deutschen Bahn, auf das die Go-Ahead-Züge angewiesen ist. Diesen Seitenhieb gegen die DB konnte und wollte sich der gelernte Lokführer Schneider nicht verkneifen: Wie könne es denn sein, dass ausgerechnet Bahnhöfe und das Netz im DB-Konzern die höchsten Gewinne ausweisen, obwohl diese nachweislich in einem miserablen Zustand sind?

Goldene Zeiten will niemand versprechen

Eins hat Go-Ahead aus der Pannenserie gelernt: Wenn der Zugbetreiber im Dezember auch einen Teil des Zugverkehrs auf der Murrbahn übernimmt, wird sie es nicht mit nagelneuen, pannenträchtigen Stadler-Zügen tun, sondern sicherheitshalber die Strecke ersten Monate mit geliehenen Zügen fahren.

Dass in absehbarer Zeit auf der Remsbahn goldene Zeiten anbrechen, die Züge pünktlich sind und in Schorndorf Fahrgäste nicht mehr wie am Montagmorgen aufgefordert werden, den Zug wegen Überladung bitte zu verlassen, das konnte und wollte niemand versprechen. Das Schwarze-Peter-Spiel geht weiter. Für die Kreisräte war der Montagnachmittag eine gute Gelegenheit, sich an diesem Spiel zu beteiligen oder schlicht ihren Kropf über die Zustände auf der Remsbahn zu leeren.