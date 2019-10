Protest zahlt sich aus Tageseltern in Weinstadt bekommen mehr Geld

Erst freuten sie sich, dann waren sie stinksauer: Die ohnehin nicht üppig verdienenden Tageseltern erfuhren im Sommer, dass ihnen das Kreisjugendamt einen Euro mehr pro Stunde für jedes betreute Kind zahlt. Kurz darauf nutzte die Stadt Weinstadt diese Erhöhung jedoch, um ihren eigenen Zuschuss für die Tageseltern um eben jene Summe zu kürzen. Das war ein harter Schlag: Zehn Jahre lang erhielten die Tagesmütter und -väter keine Gehaltserhöhung. Und als es dann endlich eine geben sollte, wurde sie einkassiert. Der Vorschlag dazu kam von der Stadtverwaltung selbst, unterstützt wurde er von einer Mehrheit im Sozial- und Kulturausschuss. Dagegen waren damals nur die CDU-Vertreter und eine inzwischen ausgeschiedene Stadträtin der Freien Wähler. Die Marschroute lautete: Erst mal stimmen wir uns mit den Nachbarkommunen Waiblingen und Korb ab, dann diskutieren wir im Oktober noch mal. Grund für diese Entscheidung war, dass es hier denselben Tageselternverein gibt.

Der Weinstädter Gemeinderat hat das letzte Wort

Waiblingen und Weinstadt haben sich nun darauf geeinigt, bei Kindern unter drei Jahren einen städtischen Zuschuss von 1,50 Euro pro Stunde für jedes betreute Kind zu zahlen – und bei älteren Kindern einen Euro. In Weinstadt soll das Ganze nun auch unabhängig davon gelten, ob das Kind noch eine Kita besucht. So steht es in einem Beschluss, dem der Sozial- und Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zustimmte. Nun muss nur noch der Gemeinderat dafür votieren – und zwar in seiner Sitzung am Donnerstag, 24. Oktober, in der Steinscheuer (Beginn: 18 Uhr). Im ursprünglichen Beschlussvorschlag gab es jedoch eine Formulierung, die CDU-Fraktionschef Ulrich Witzlinger gar nicht gefiel.

Da stand nämlich, dass zukünftige Anhebungen der Geldleistungen auf den städtischen Zuschuss angerechnet werden. Heißt: Wenn es in Zukunft mal wieder eine Gehaltserhöhung für die Tageseltern gegeben hätte, dann hätte Weinstadt seine Förderung um den entsprechenden Betrag gekürzt. GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger sah es genauso wie Ulrich Witzlinger und unterstrich die Notwendigkeit, warum die Bezahlung besser werden muss. „Wir brauchen gute Tagespflege.“ Die Kritik zeigte Wirkung: Baubürgermeister Thomas Deißler ließ in seiner Funktion als Sitzungsleiter nach Rücksprache den Satz schließlich rausstreichen.