"Querbeet" Tafel Schorndorf eröffnet Kleiderladen für Bedürftige

Zum Tafel-Team gehören bereits über 50 Personen

Ehrenamtlich hat Ingrid Scholz die Organisation des Ladens übernommen. Bis vor einigen Jahren führte sie in Weiler das Kleidungsgeschäft Scholz-Moden; inzwischen ist sie im Ruhestand. Über ihren Mann, der für die Tafel Lebensmittel abholt und Kisten schleppt, kam der Kontakt zu Frank und Topfstedt zustande. „Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagt die ehemalige Unternehmerin Ingrid Scholz. Neben ihr arbeiten fünf andere Helferinnen und Helfer ehrenamtlich in dem Laden. Insgesamt gehören zum Tafel-Team bereits über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben Ehrenamtlichen sind dort beispielsweise auch Menschen tätig, die vom Jobcenter vermittelt wurden oder die Sozialstunden ableisten müssen.

Die Kleidung kostet zwischen zehn Cent und zehn Euro

Die Kleider, die bei „Querbeet“ angeboten werden, sind größtenteils gebraucht, aber auch ein paar ganz neue Sachen sind dabei, sagt Renate Frank. Je nach Zustand kosten die Sachen hier zwischen zehn Cent und zehn Euro, je nachdem, worum es sich handelt.

Doch auch bei anderen Anbietern, wie etwa dem Roten Kreuz und Strandgut, gibt es kostengünstige Kleidung. Renate Frank betrachtet diese Alternativen nicht als Konkurrenz. „Ich hoffe auf ein gemeinsames Miteinander“, sagt sie. So wünscht sie sich beispielsweise, dass man auch mal Kleider austauscht, etwa wenn einer der Anbieter zu viel oder ein anderer zu wenig hat. Im Unterschied zu den anderen Institutionen sei „Querbeet“ jedoch die einzige Einrichtung, die nichtöffentlich sei und wo ausschließlich Menschen mit Berechtigungsschein einkaufen können.

Seitlich im Laden steht auch ein Tisch mit Stühlen, außerdem gibt es eine Spielecke für Kinder. Die Organisatoren hoffen, dass „Querbeet“ auch ein Begegnungsort für Bedürftige werden wird.