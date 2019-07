Realschul-Abriss in Remshalden „Erhebliche Verkehrsbelastung“ für Grunbach-Süd

Seit 2017 steht das Gebäude in der Goethestraße in Grunbach-Süd leer. Damals zog die Realschule an ihren neuen Standort in Geradstetten, wo das alte Hauptschulgebäude dafür um- und ausgebaut wurde. Nächstes Jahr soll die ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule nun abgebrochen werden. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass der Rückbau in der ersten Jahreshälfte 2020 über die Bühne geht. Zwar soll der Auftrag an ein Abbruchunternehmen bereits während der Sommerferien vergeben werden. Dieses soll dann aber ein Zeitfenster bis März oder je nach Absprache auch länger bekommen. Dadurch erhofft sich die Gemeinde einen guten Preis für die Arbeiten. Im Moment seien die Auftragsbücher der Unternehmen voll, sagte Bürgermeister Reinhard Molt im Gemeinderat, deswegen gehe er nicht davon aus, dass der Abbruch noch dieses Jahr stattfindet.

"Gibt es ein Gespräch mit den Anliegern?"

Die alte Realschule ist kein kleines Häuschen, das in ein paar Tagen verschwunden ist, wenn der Bagger mal richtig zubeißt. Der Rückbau dürfte sich länger hinziehen, zumal auch einige Materialien darin verbaut sind, die gesondert entsorgt werden müssen. „Da wird mit schwerem Gerät gearbeitet“, stellte deswegen Ursula Zeeb (Alternative Liste) diese Woche im Gemeinderat fest. Es müssten Massen von Material wegtransportiert werden. „Gibt es ein Gespräch mit den Anliegern?“, fragte sie. „Dass man mit denen klärt, dass die Belastungen sich verträglich gestalten?“

Ja, so die Antwort von Bürgermeister Reinhard Molt: Bevor abgebrochen werde, wolle er die bereits angekündigte Informationsveranstaltung für die Bevölkerung stattfinden lassen. Dabei solle auch die Organisation des Abbruchs Thema sein. Klar sei: „Es wird eine Verkehrsbelastung geben, und zwar eine erhebliche.“ Der Lkw-Verkehr solle „ausschließlich nach Osten abgeführt werden“, also auf direktem Weg in Richtung Brückenstraße und über diese weiter zur Bundesstraße.