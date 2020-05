Rems-Murr-Kreis Corona: Alles halb so wild?

In der ersten Betriebswoche nahm das Corona-Team Abstriche bei 295 Leuten und ermittelte 13 positive Tests – macht 4,4 Prozent Trefferquote.

Woche zwei: 471 Abstriche, 58 positiv – macht 12,3 Prozent Trefferquote.

Woche 3: 705 Abstriche, 78 positiv – macht 11,1 Prozent Trefferquote.

Woche 4: 585 Abstriche, 60 positiv – macht 10,3 Prozent Trefferquote.

Woche 5: 477 Abstriche, 32 positiv – macht 6,7 Prozent Trefferquote.

Stellen wir uns nun vor, es hätte Woche für Woche immer nur 295 Tests gegeben. Dann hätten sich – sofern wir jeweils die oben errechnete prozentuale Trefferquote unterstellen – die Infektionszahlen so entwickelt, wie wir es hier in Tabelle 2 sehen:

Tatsächlich ergibt das eine flachere Kurve. Insofern haben die Kritiker teilweise recht – aber nur insofern! Denn hätte es tatsächlich Woche für Woche nur 295 Tests gegeben, dann hätten wir dadurch ja mitnichten ein realistischeres Bild erhalten, sondern im Gegenteil ein viel unrealistischeres: je weniger Tests, desto höher die Dunkelziffer – und desto größer die Schwierigkeit, einen ordentlichen Eindruck von der tatsächlichen Verbreitung des Virus zu gewinnen. Niedrige Zahlen aber hätten den wahrheitsfernen Eindruck nahegelegt: kaum Infektionen, kaum Grund zur Sorge.

Mit anderen Worten: Wer nicht ordentlich sucht, entdeckt natürlich auch kaum was – wer daraus aber folgert, dass es nichts zu finden gebe, marschiert schnurstracks auf dem Holzweg ins Desaster.

In diese Falle sind wir in Deutschland nicht getappt: Die Testkapazitäten schnell zu steigern war eines unserer Erfolgsrezepte im Kampf gegen Corona – jede vernünftige Politik beginnt bei der möglichst genauen Betrachtung der Wirklichkeit.

Wo sind die Toten? Weitere verbreitete Zweifel

Eine Beobachtung, auf die uns Leser immer wieder hinweisen: Die Infektionskurve sei bereits vor dem Lockdown am 23. März abgeflacht. Eine Folgerung, die daraus viele ziehen: Die Verbreitung wäre auch ohne unser Zutun zur Ruhe gekommen.

Die Beobachtung ist richtig. Die Folgerung ist falsch.

Das menschliche Gedächtnis ist bisweilen recht kurz – blenden wir deshalb zur Erinnerung zurück:

Bereits am Sonntag, 8. März, fand das letzte Erstliga-Fußballspiel vor Publikum statt.

Bereits in unserer Zeitungsausgabe vom 10. März veröffentlichten wir eine erste Liste abgesagter Veranstaltungen im Rems-Murr-Kreis.

Bereits am 16. März schlossen die Schulen, und unsere Kliniken ließen keine Besucher mehr ein.

Bereits ab dem 18. März waren Spiel- und Sportplätze gesperrt und Versammlungen mit mehr als 50 Leuten verboten.

All das hat offenbar – zum Glück! – Wirkung entfaltet. Die Einschränkungen vom 23. März sicherten diesen Zwischenerfolg nur noch ab.

Blick auf die Rems-Murr-Zahlen: Das Infektionsgeschehen nahm erst ab dem 10. März richtig Fahrt auf. Davor hatte es nur neun Ansteckungen gegeben. Am 15. März aber waren es bereits 45, am 20. März 136. Man mag sich gar nicht ausmalen, was geschehen wäre, wenn wir nicht schon Anfang März, sondern erst am 23. begonnen hätten, gegenzusteuern.

Ein weiterer Leser hat uns Zahlen des Statistischen Bundesamtes zugeschickt, wonach Corona in Deutschland bislang überhaupt nicht zu höheren Todesfallzahlen geführt habe – vor allem nicht in der Gruppe der Menschen über 65 Jahren, die doch angeblich besonders gefährdet sein sollen! Hier ist der Beweis, Tabelle 3:

Tja. Die Zahlen stimmen. Nur sagen sie über Corona nichts aus. Denn der Stichtag 15. März ist viel zu früh gewählt. Blick in den Rems-Murr-Kreis: Bis zum 15. März war hier erst ein einziger Todesfall gemeldet. Bis Anfang April waren es dann fünf: immer noch nicht viel. Bis Ende April aber waren bereits 51 Infizierte verstorben – eine Verzehnfachung binnen etwa drei Wochen!

Die Sterbezahlen steigen zeitverzögert – das lässt sich leicht erklären: Die ersten Erkrankten im März waren meist jüngere Leute, Rückkehrer vom Skiurlaub oder Fasching. Mittlerweile hat das Virus die Risikogruppe der Älteren erreicht und sich im einen oder anderen Pflegeheim eingenistet.

Das Panorama: Blick auf einige Nachbarländer

Der weiseste und traurigste Satz der vergangenen Monate lautet: „There is no glory in prevention“ – wer vorbeugend handelt, darf nicht hoffen, dass er sich damit Ruhm erwirbt ... wie wahr. Wer rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreift und dadurch verhindert, dass es zur Eskalation kommt, der wird von vielen Leuten nicht gefeiert für seine Weitsicht, sondern muss sich anhören, er sei ein Übertreiber: Hallo, das war doch alles unnötig! Schließlich ist, wir sehen’s ja an den moderaten Infektionszahlen, de facto fast nichts passiert!

Sobald wir aber den Blick weiten, erkennen wir, was auch uns blühen hätte können – schauen wir zu dem Zwecke Tabelle 4 an:

Diese Tabelle 4 legt bereits nahe, dass wir in Deutschland vergleichsweise wenig gebeutelt sind, vermittelt indes noch ein reichlich schiefes Bild.

Denn Schweden zum Beispiel ist zwar flächenmäßig deutlich größer als Deutschland, hat aber nur 10,3 Millionen Einwohner – weniger als Baden-Württemberg! Deutschland hingegen ist mit 83,1 Millionen Leuten das mit Abstand menschenreichste aller hier aufgelisteten Länder.

Die richtige Frage, wenn wir einen sinnvollen Vergleich ziehen wollen, lautet also nicht: Wie viele Corona-Tote gab es pro Land? Sondern: Wie viele Corona-Tote gab es im jeweiligen Land pro 100 000 Einwohner? Die Antworten darauf sind aufwühlend, wie Tabelle 5 offenbart:

Zum Vergleich: Normalerweise sterben in all diesen Ländern durchschnittlich etwa 80 bis 90 Menschen auf 100 000 Einwohner pro Monat: an Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt und, und, und. Sprich: Die Todesfallzahlen nach Corona-Infektion – zusammengekommen binnen nur zwei bis drei Monaten – sind bestürzend hoch.

Aber Moment, die Leute sind doch nicht alle „an“ Corona gestorben, sondern teilweise schlicht „mit“ Corona, oder? Richtig ist: Die meisten Opfer hatten Vorerkrankungen. Insofern war das Virus gewiss nicht immer die alleinige Todesursache. Nur: Wollen wir das allen Ernstes als Grund zur Entspannung verbuchen? All diese Menschen starben binnen weniger Wochen, oft wenige Tage nach der Ansteckung. Diese Tatsache lässt sich nicht wegschminken.

Aber Moment, sind nicht vor allem alte Leute verstorben? Gegenfrage: Ist es etwa egal, wenn alte Leute sterben? Der Politiker Philipp Mißfelder erklärte 2003, er „halte nichts davon, wenn 85-Jährige noch künstliche Hüftgelenke auf Kosten der Solidargemeinschaft bekommen“. Der Spruch flog ihm um die Ohren. Zu Recht. Wir sollten heute nicht hinter das Moral-Niveau zurückfallen, das wir damals erfolgreich verteidigt haben.

Eins sollte jedem dämmern, der Tabelle 5 betrachtet: Der Vergleich mit einer heftigen Grippewelle ist offenkundig verfehlt – zumal nirgendwo in den aufgezählten Ländern die Corona-Krise ausgestanden ist, überall wird es viele weitere Tote geben.

Obendrein ist die Zahl von mehr als 20 000 Grippetoten in der deutschen Influenza-Rekordsaison 2017/18 – ein Wert, der oft bemüht wird, um Corona zu relativieren – einordnungsbedürftig: Es handelt sich um eine nachträgliche Schätzung. Einen offiziellen Influenza-Laborbefund gab es damals nur bei knapp 1100 Todesfällen.

Corona ist eigentlich harmlos? Auf die Idee kann allenfalls kommen, wer mit nationalem Tunnelblick nur auf Deutschland starrt (und obendrein die auch bei uns steigenden Todesfallzahlen ignoriert). Das Virus hat sich bei uns schlicht nicht so entfalten können wie andernorts – diese Erkenntnis untermauert eindrucksvoll Tabelle 6:

Heillos naiv müsste ein Journalist sein, der einen Text wie diesen schriebe und glaubte, er könne damit die Leute umstimmen, die hinter Corona eine Verschwörung der Pharmalobby zur Durchsetzung rentabler Zwangsimpfungen sehen oder eine Intrige Angela Merkels zur Abschaffung der Demokratie. Aber allen anderen hilft ein nüchterner Blick auf die Zahlen vielleicht doch. Warum sind wir Deutschen bislang vergleichsweise glimpflich davongekommen? Wir haben offenbar sehr früh dank vieler Tests ein realistisches Lagebild gewonnen, rechtzeitig die richtigen Maßnahmen ergriffen und uns konsequent an die neuen Regeln gehalten. Das hat sich gelohnt. There is glory in prevention!