Rems-Murr-Kreis Coronavirus-Krise verschärft Arznei-Engpässe

Pikant, weil Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jüngst Risikogruppen, also älteren Menschen oder solchen mit bestimmten Vorerkrankungen, geraten hat, ihre Pneumokokken-Impfung aufzufrischen. Gegen das Coronavirus hilft die Impfung zwar nicht, sie verhindert aber, dass Risikopatienten mit einer Coronavirus-Infektion einhergehend mit einer von Pneumokokken hervorgerufenen schweren Lungenentzündung lebensgefährliche Komplikationen bekommen könnten.

„Wir werden in ein paar Wochen oder Monaten noch viel schlimmere Arznei-Engpässe bekommen, wenn das mit der Corona-Pandemie so weitergeht“, sagt Vasiliadis. In China wurden ganze Produktionsbetriebe aufgrund von Corona-Infektionen geschlossen, auch in der Arzneihersteller-Branche. Und Indien habe jetzt ein Exportverbot für bestimmte Arznei-Wirkstoffe und Medikamente erlassen, weil das Land diese Medikamente zur Bewältigung der Corona-Krise selbst benötige.

Laut offiziellen Angaben handelt es sich um diese:

Paracetamol (ein fiebersenkendes Schmerzmittel),

Tinidazol (ein Mittel gegen Infektionen),

Metronidazol (ein Mittel gegen Infektionen),

Aciclovir (ein antivirales Mittel zur Vorbeugung und Behandlung),

Vitamin B 1,

Vitamin B 6,

Vitamin B 12,

Progesteron (ein Sexualhormon),

Chloramphenicol (ein Antibiotikum),

Erythromycin-Salze (ein Antibiotikum),

Neomycin (ein Antibiotikum),

Clindamycin-Salze (Antibiotika),

Ornidazol (ein Antibiotikum)

sowie alle Zubereitungen, die diese Wirkstoffe enthalten.

Auch Arzneimittel-Hersteller benötigen Atemschutzmasken

„Hinsichtlich der Grundstoffe für unsere Arzneimittel sind derzeit noch keine Engpässe bekannt, jedoch ist auch diese Versorgung nur so lange sichergestellt, wie auch die Hersteller dieser Stoffe einer geregelten Produktion nachkommen können“, bestätigt Peter Gadhof, Personalchef des Pharmaunternehmens Catalent in Schorndorf. „Die Schwachstellen könnten daher immer in den Lieferketten unvorhersehbar entstehen.“ Zwar gebe es in einigen europäischen Ländern bereits staatliche Zuteilungen von Atemschutzmasken an Kliniken, jedoch sollte laut Gadhof auch bedacht werden, dass die Hersteller von Medikamenten in der Produktion ebenso darauf angewiesen sind, um Hygiene- und Qualitätsanforderungen einzuhalten. „Auch ein politischer Pandemieplan verfügt zum Teil nicht über diese Detailgenauigkeit beziehungsweise den Weitblick, wie er erforderlich ist, um alle Risiken auszuschließen.“

Bestimmte Nasensprays und Immunstärkungsmittel sind begehrt

Hamsterkäufe von Desinfektionsmitteln, Atemschutzmasken und Klopapier sind bekannt. Gibt es auch einen Ansturm auf Erkältungsmedikamente? „Na, ja, es ist schon viel los gerade“, sagt zum Beispiel Johannes Birzele, Inhaber der Wieslauf-Apotheke in Rudersberg. „Aber von Hamsterkäufen würde ich noch nicht sprechen. Es ist jedoch auch anzuraten, dass sich die Leute zum Beispiel in gewissen Maßen mit Immunstärkungsmitteln eindecken.“ So beispielsweise Produkte mit den Wirkstoffextrakten von Echinacea (Sonnenhut), Meerrettich, Kapuzinerkresse oder Aroniebeeren. „Die wirken zwar nicht unbedingt gegen das Coronavirus, aber stärken eben generell die Immunabwehr.“

Ausverkauft und momentan nur noch vereinzelt zu haben seien Erkältungsnasensprays wie Algovir, das laut Hersteller „mit der Kraft der Rotalge“ angeblich Viren beim Eindringen in Zellen hemme. „Ein hundertprozentig effektiver Schutz durch gewisse Arzneimittel oder Naturprodukte gegen das Coronavirus ist jedenfalls noch nicht bekannt“, sagt der Rudersberger Apotheker Birzele.