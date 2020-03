Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Landrat Sigel fehlen klare Ansagen

Es gibt regelmäßig habhafte Pressemitteilungen und ein übersichtliches Info-Angebot auf www.rems-murr-kreis.de.

„Wir haben“, sagt Sigel, „über Nacht ein Testzentrum aus dem Boden gestampft und dabei nicht gefragt, wer es bezahlt – wichtig war uns, dass es funktioniert.“

Eine Hotline – 0 71 51 / 5 01 30 00 – ist werktags besetzt von 8 bis 17 Uhr. Vier Leute sind komplett dafür abgestellt; diese Woche wird das Personal auf zwölf erhöht. Fragen kann man auch per Mail einreichen: corona@rems-murr-kreis.de. Am Wochenende berät das Landesgesundheitsamt: 07 11 / 90 43 95 55.

Die Rems-Murr-Kliniken produzieren in einer eigenen Apotheke Desinfektionsmittel. Engpässe drohen nicht.

Die Abstimmung des Landratsamts um Krisenstabskoordinator Stefan Heim mit Kliniken, Rotem Kreuz, niedergelassenen Ärzten „läuft hervorragend“, sagt Sigel.

„Worunter wir aber ein bisschen leiden“: Die „Ansagen und Vorgaben“ von Bund und Land sind „nicht wirklich klar“. Sigels Schwester lebt in Asien, sie hält sich derzeit in Südkorea auf und „schaut mit gewissem Kopfschütteln Richtung Europa. China kriegt die Sache langsam in den Griff, dank sehr klarer Regeln“ – in Deutschland würden viele Entscheidungen einfach an die „Ebene der Veranstalter oder die unteren Verwaltungsbehörden“ delegiert. Dass Spahn die 1000-Leute-Grenze empfiehlt, der VfB aber spielt, „ist für den Bürger schwer nachvollziehbar“. Folgen:



Aktuell versucht sich jede Klinik im Land an ihrer eigenen Risikoabschätzung. Die Rems-Murr-Kliniken haben eingeschränkte Besuchszeiten eingeführt, andere Häuser zögern noch. „Eine einheitliche Linie wäre doch hilfreich.“

Beim medizinischen Bedarf gärt die Nachschubfrage: „Wie wir an die Dinge kommen, wenn wir sie brauchen, ist noch nicht geklärt.“ Jede Klinik muss sehen, wo sie bleibt, und sich „zu Marktpreisen“ eindecken – die sich teils „verdoppelt“ und teils „verzehnfacht“ haben.

Wer die Kosten trägt für das Corona-Testzentrum, mit dem der Landkreis in Vorleistung gegangen ist, sei ebenfalls „immer noch nicht geklärt“.

Es schaffe „Verunsicherung“, wenn dies und das „hier so und dort so“ gehandhabt wird. Leute beschweren sich: Warum sagt ihr Veranstaltungen ab, wenn sie im Ostalbkreis stattfinden – seid ihr hysterisch? Oder: Warum lasst ihr Veranstaltungen zu, wenn sie andernorts platzen – seid ihr naiv? Was gilt denn nun?

Schon vor Ende der Faschingsferien habe sich abgezeichnet, dass Rückkehrer aus Südtirol infiziert sein könnten. Das Kultusministerium aber hielt die Füße still. Bis der Ostalbkreis vorpreschte: „Südtiroler, bitte zu Hause bleiben!“ Worauf das Ministerium nachzog. „Alle aus Südtirol sollten auf einmal daheim bleiben“ – nachdem sie mehrere Tage lange schon wieder zur Schule gegangen waren.



Eins ist Sigel wichtig: Er will „Verständnis“ wecken, dass dies „kein Grund für Panik und schlaflose Nächte ist“, aber „schon eine besondere Situation“. Deshalb erneut ein paar ganz simple Tipps, die man gar nicht oft genug wiederholen kann: