Rems-Murr-Kreis Der digitale Nachlass: Hilfe für Erben

Außerdem sei es sinnvoll, eine Übersicht über alle Verträge und Nutzerkonten zu führen und Passwörter an einem sicheren Ort zu speichern, so dass eine Vertrauensperson im Fall einer Krankheit oder im Todesfall darauf zugreifen kann. „Das ist eigentlich nichts anderes, als einen Ordner mit allen Versicherungsunterlagen anzulegen“, sagt Silic. Nur dass viele Menschen den digitalen Nachlass noch nicht auf dem Schirm hätten. Im Unterschied zur analogen Welt, in der der Erbe berechtigt ist, Briefe eines Verstorbenen zu öffnen, geht im Internet ohne Nutzernamen und Passwörter nichts. Der Erbe muss sich an den Diensteanbieter wenden, zum Beispiel an den E-Mail-Provider.

Doch was tun, wenn der Verstorbene seinen digitalen Nachlass nicht geregelt hat? Dann müssen sich die Erben darum kümmern, Verträge zu kündigen und Nutzerkonten aufzulösen. Der E-Mail-Verkehr liefert oft die nötigen Hinweise, etwa auf laufende Verträge. Auch alte Newsletter oder Rechnungen können auf bestehende Kunden- und Nutzerkonten hinweisen.

Es gibt Firmen, die sich um den digitalen Nachlass kümmern

Wer sich nicht selbst darum kümmern kann oder will, kann sich Hilfe holen. Es gibt Firmen, die sich um den digitalen Nachlass kümmern wie zum Beispiel „Columba - der digitale Nachlassdienst“, mit dem sowohl der Bundesverband der Deutschen Bestatter als auch Laible Bestattungen aus Schwaikheim zusammenarbeiten. „Das spart Zeit, ist einfach und übersichtlich“, sagt Nico Laible.

Über ein Nachlass-Portal, das über die Webseite seines Unternehmens aufgerufen werden kann, können viele bestehende Nutzerkonten auf einmal abgemeldet werden. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, über das Portal Nutzerkonten zu ermitteln, wenn die Angehörigen nicht wissen, wo der Verstorbene im Internet aktiv war. Ob Strom- und Wasseranbieter, soziale Medien, E-Mail-Konten oder Bezahldienste: „Bei mehr als 150 führenden Online-Anbietern können Nutzerkonten automatisch ermittelt und abgemeldet werden“, sagt Laible.

Bestehende Online-Verträge werden ermittelt, übernommen oder gekündigt. Noch sei der digitale Nachlass für viele Menschen kein Thema, sagt Laible. Doch das werde sich ändern. „Wir sprechen unsere Kunden darauf an und bieten ihnen diesen zusätzlichen Service“, sagt Laible. Wer sich entscheidet, den digitalen Nachlass über den Bestatter zu regeln, muss dafür bei seinem Unternehmen nicht extra bezahlen.