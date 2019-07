Rems-Murr-Kreis Der Glasfaser-Ausbau hat begonnen

Dass die kleine Gemeinde im Weissacher Tal als Modellkommune im Rems-Murr-Kreis ausgewählt worden ist, ist für Bahde auch ein Signal, dass der ländliche Raum beim Breitbandausbau keinesfalls zu kurz kommen soll. 750 Anschlüsse musste die Telekom in Allmersbach im Vorfeld verkaufen, damit das Projekt auch wirklich umgesetzt werden kann. „Anfang Mai waren wir bei etwa 300 Anschlüssen“, sagte Bürgermeister Ralf Wörner beim ersten Spatenstich vergangenen Freitag. Bis Ende Mai haben sich noch insgesamt knapp 1030 Haushalte für einen Anschluss ans Glasfasernetz entschieden – und erhalten den Anschluss kostenlos, sofern sie sich zwei Jahre lang vertraglich an die Telekom binden.

Nach Ablauf des Vertrages können sich die Haushalte wieder entscheiden, zu einem anderen Anbieter zu wechseln, betont Bahde, dass die Kooperation mit der Telekom einen „Open Access“ ausdrücklich vorsieht. Für diejenigen, die sich noch später dafür entscheiden sollten, ist der Zug jedoch noch nicht abgefahren, denn ist das Netz erst einmal ausgebaut, können 99 Prozent der Allmersbacher Haushalte angeschlossen werden. Allerdings müssen diese Nachzügler mit einer Anschlussgebühr von rund 800 Euro rechnen.

Unabhängig von den Städten und Gemeinden werden die Gewerbegebiete zwischen Rems und Murr ans schnelle Internet angebunden, und zwar jährlich in sechs Ausbauwellen, wie Hans-Jürgen Bahde sich ausdrückt. Das Ziel ist, dass bis 2025 alle Unternehmen in Gewerbegebieten einen Zugang zum Höchstgeschwindigkeitsinternet im Gigabitbereich auf Glasfaserbasis erhalten.

Bund und Land fördern den Ausbau der „weißen Flecken“

In Gebieten, in denen die Telekom den eigenwirtschaftlichen Ausbau nicht für sinnvoll hält, den „weißen Flecken“, sind die Kommunen am Zug und können Fördermittel beantragen. Von Land und Bund sind für den Ausbau bis zu 90 Prozent Zuschuss zu erwarten, so dass an den vermutlich meist ländlichen Gemeinden lediglich zehn Prozent hängenbleiben, rechnet Bahde vor. Er betont, dass diese öffentlich finanzierten Glasfasernetze im Eigentum der Kommunen bleiben und bei der Erschließung der Kooperationspartner Telekom nicht bevorzugt wird. Von der Investitionssumme über 1,6 Milliarden Euro, mit denen die gesamte Region ans Glasfasernetz angeschlossen werden soll, entfallen immerhin 500 Millionen Euro auf solche Fördergebiete.

Ein Kritikpunkt an der Kooperation mit der Telekom ist, dass bis 2030 lediglich 90 Prozent aller Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen werden sollen. „Die zehn Prozent kleben an uns wie ein Kaugummi am Schuh“, weiß Bahde. Doch mit dem Ausbau des mobilen 5-G-Netzes, das ähnlich große Datenmengen verschafft wie Glasfaser, gebe es bis dahin selbst in abgelegenen Weilern und Gehöften schnelles Internet. „Die zehn Prozent, die übrig bleiben, werden auf der letzten Meile über 5 G angeschlossen.“ Schon heute verzichten vor allem junge Leute auf einen Festnetzanschluss, sind nur noch übers Smartphone erreichbar und gehen mobil online.