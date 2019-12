Rems-Murr-Kreis Einbruchserie: 34-jähriger Familienvater angeklagt

„Ganz doof sind wir auch nicht“

Kommentar des Vorsitzenden Richters Wünsch: „Ganz doof sind wir auch nicht.“ Mehrere Male wies er die beiden Zeugen darauf hin, dass eine Falschaussage deren Haftzeit verlängern könnte und sie nicht auf Lockerungen im Vollzug hoffen dürften, wenn sie jetzt nicht die Wahrheit sagten. Die beiden Serben, 26 und 25 Jahre alt, blieben dabei: Der Angeklagte sei sauber.

Offenbar haben mehrere Personen damals aber drei Täter gesehen. Für die Verhandlung sind noch fünf weitere Termine vorgesehen: Es wird sich wohl so manches noch klären.

Der Angeklagte ist erst zwei Jahre nach den Vorfällen festgenommen worden, weshalb die Verhandlung erst jetzt beginnt. Im April 2019 setzte die Polizei den Mann in Montenegro fest. Drei Monate später wurde der Serbe nach Deutschland ausgeliefert. Seine Frau und seine beiden Söhne, ein und fünf Jahre alt, wissen im Moment in der Heimat nicht, wie sie über die Runden kommen sollen, berichtete der Familienvater vor Gericht.

Er sei im Frühjahr 2017 nach Deutschland gereist, um ein Auto zu kaufen, Verwandte zu besuchen und sich mit seinen Bekannten zu treffen. Man fuhr gemeinsam in die Schweiz zu einem Freund – und geriet in eine Polizeikontrolle. Die Beamten fanden Einbruchwerkzeug im Wagen; ein paar Tage verbrachte der Serbe in der Obhut der Polizei: „Ich weiß heute noch nicht, warum.“ Der Mann kam wieder frei; seine beiden Bekannten sitzen indes schon seit längerem in Haft.

Meist waren ältere Ehepaare Opfer der Einbrecher

In der Anklageschrift heißt es, der 34-Jährige sei in mehreren Fällen in fremden Wohnungen und Häusern gewesen, oder er habe seine Komplizen instruiert. Meist waren ältere Ehepaare Opfer der Einbrecher; offenbar hatte man zuvor ausgekundschaftet, wo sich ein Einbruch lohnen könnte. Aus einem Haus in Geradstetten wurde Gold- und Platinschmuck im Wert von mehr als 14 000 Euro gestohlen. Goldschmuck, Uhren und Bargeld nahmen die Diebe in einem Mehrfamilienhaus in Fellbach mit. Auf circa 8000 Euro belief sich der Wert des Diebesgutes in diesem Fall. In Schorndorf wurde in einem Reihenhaus eine Terrassentür aufgehebelt. Dort fehlten Perlen und Goldschmuck. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Backnang. Sie hatten zuvor ein Gitter vor einem Kellerfenster entfernt. Die Eheringe eines Paares, 79 und 84 Jahre alt, wurden am 11. April 2017 vormittags aus einem Haus in Schorndorf entwendet. Drei Tage später drangen Diebe am Nachmittag über eine Kellertür in die Wohnung eines 81-Jährigen in Schorndorf ein. In Plochingen kletterten Täter auf einen leicht erhöhten Balkon, von wo aus sie sich Zugang zur Wohnung eines 83-Jährigen verschafften. Das Diebesgut in diesem Fall: ein Bügeleisen im Wert von fünf Euro.

Eine Dolmetscherin übersetzte vor Gericht für den Angeklagten, der kein Deutsch spricht. Er hielt sich im April 2017 zum ersten Mal in Deutschland auf und wohnte eine Zeit lang in einem Hostel in Bad Cannstatt. In seiner Heimat lebte der gelernte Kellner von Saison- und Bauarbeiten.