Rudersberg Erster Coronavirus-Fall im Rems-Murr-Kreis

Rudersberger Schulzentrum vorsorglich geschlossen

Nach Angaben der Backnanger Schulamtsleiterin Sabine Hagenmüller-Gehring handelt es sich bei dem Infizierten um den Vater zweier Schüler, die in Rudersberg zur Schule gehen. Als am Dienstagmittag bekannt wurde, dass sich der Vater mit dem Coronavirus infiziert hat, wurden seine Kinder aus dem Unterricht genommen. Auch bei ihnen wurde nun ein Mundabstrich entnommen. Da die Ergebnisse des Tests erst am Mittwoch vorliegen, bleibt das Rudersberger Schulzentrum nach Angaben von Hagenmüller-Gehring vorsorglich geschlossen . Sollten die Testergebnisse positiv ausfallen, wird die weitere Vorgehensweise beraten.

So reagiert das Landratsamt

Auch das Landratsamt reagiert auf den ersten Coronavirus-Fall im Rems-Murr-Kreis: Der Gesundheitszustand des Mannes, der eine Vorerkrankung hat, sei medizinisch stabil, so die Behörde in einer Mitteilung. Bereits am vergangenen Sonntag habe sich Landrat Richard Sigel mit den Landräten der Region Stuttgart in einem Brief an Sozialminister Manfred Lucha gewandt und mobile Abstrich-Dienste und die nötige Schutzkleidung eingefordert. Laut einer Pressemitteilung könne man mit mobilen Abstrich-Diensten Einrichtungen wie Gesundheitsämter, Kliniken und Arztpraxen entlasten, aber nicht länger auf diese warten. Deshalb wurden nun alle Vorbereitungen für eine zentrale Anlaufstelle für Verdachtsfälle im Kreis getroffen.