Rems-Murr-Kreis Fährt die Wieslauftalbahn künftig mit Wasserstoff?

So also soll das H2-Zeitalter aussehen, wenn es eines Tages ÖPNV-tauglich sein soll. Die gute erste Antwort: Der Tankzug muss nur ein bis maximal zweimal in der Woche durch das Wieslauftal rollen, so energiereich ist Wasserstoff.

Ein Anfang ist jedenfalls gemacht. In der Versammlung des Zweckverbands Wieslauftalbahn malte jetzt Prof. Ralf Wörner von der Fachhochschule Esslingen, ein Nachhaltigkeitspezialist bei der Fahrzeugtechnik, das Szenario aus. Der Tagesordnungspunkt lautete: „Emissionsfreier ÖPNV auf der Wielauftalbahn“.

Aufbruch im Neckarraum

Es gilt die Gunst der Stunde zu nutzen. Von Waiblingen aus sollen eines Tages mit Wasserstoff betankte Busse starten nach Stuttgart. Dazu wird die Infrastruktur aufgebaut auf dem Hess-Areal mit einer Tankstelle. Mehr noch: Hier soll teils auch das Gas produziert werden. Der Strom dazu kommt von großen Fotovoltaikflächen und wird anschließend komprimiert. Das Bundesverkehrsministerium hat entschieden, dass der Raum Mittlerer Neckar den Zuschlag bekommt beim Förderwettbewerb „Hy Land - Wasserstoffregionen in Deutschland“. 20 Millionen Euro Fördergeld werden fließen, freilich nicht nur nach Waiblingen. Und wenn man schon dabei ist, so sieht es Landrat Richard Sigel, in Waiblingen alles Nötige aufzubauen für einen sauberen Busverkehr, dann ließe sich der Wiesel gleich dranhängen. Die Diesel-Fahrzeuge seien ja in die Jahre gkommen. Deshalb wurde der Esslinger Professor nach Waiblingen geholt – „für einen Input“