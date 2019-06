Rems-Murr-Kreis Foto-Verbot im Restaurant? Das sagen Spitzenköche dazu

Eher wägend argumentiert Joannis Malathounis, Chefkoch im Restaurant Malathounis in Kernen im Remstal. Auch er sieht Essensfotos zwar als „willkommenen Multiplikator, vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram“ – aber natürlich nur unter der Bedingung, dass „andere Gäste sich dadurch nicht gestört fühlen und, sehr wichtig, nicht auf den Bildern zu sehen sind“. Wichtig sei ihm bei Publikationen in Magazinen und Zeitungen, für die meist professionelle Fotografen engagiert werden, dass keine Überinszenierung stattfinde. Immerhin „sollen die Gäste ja wissen, was sie erwartet“.

Ein Plädoyer für digitale Entgiftung

Anderer Meinung ist Stéphanie Staudenmayer, Geschäftsführerin des Weinstadt-Hotels und Restaurants Krönchen. In ihrem Lokal setzt man seit 2014 auf das Motto „Digital Detox“ – es gehört zum Konzept, dass Gäste für eine bestimmte Zeit auf elektronische Geräte verzichten, sich von der digitalen Dauerberieselung entgiften. Staudenmayer schließt sich der Meinung Amadors an, dass die Gäste die Begegnung miteinander und das Ambiente direkt vor Ort gar nicht mehr mit eigenen Sinnen genießen können, wenn die ständige Benutzung des Smartphones ablenkt. Für volldigitalisierte Gäste werde der Restaurantbesuch doch erst durch externe Reaktionen wie Likes „zum positiven Erlebnis“ – eine beunruhigende Entwicklung, die „überdacht werden sollte“, indem sich „vereinzelte Gastronomen sicher positionieren“. Sie sei, erzählt Staudenmayer, mit dem „Digital Detox“-Prinzip bei ihren Gästen zwar anfänglich auf Widerstand gestoßen und erlebe derlei bisweilen noch heute – aber die größere Zahl genieße die Entschleuniguung ohne Handy und sei dankbar, eine „Oase der Ruhe gefunden zu haben“.

"Gastronomen sollten sich nicht zu wichtig nehmen"

Jörg Rauschenberger, geschäftsführender Gesellschafter von Rauschenberger Catering & Restaurant, vertritt hingegen die Meinung, dass gerade solche Reglementierungen den „Wohlfühleffekt erheblich stören“. Er erachtet es als essenziell, dass die Gäste im Mittelpunkt stehen und „Gastronomen sich nicht zu wichtig nehmen“.

Bernd Bachofer, Chefkoch im Waiblinger Restaurant Bachofer, schließt sich dieser Meinung an. Auch er erachtet ein Verbot als sinnlos, vor allem, weil es „ohnehin schwer zu kontrollieren ist“.

Neben dem Wohlfühleffekt weist Philipp Kovacs, Chefkoch des Fellbacher Restaurants Goldberg, zudem auf die Untrennbarkeit des Visuellen vom eigentlichen Geschmackserlebnis hin. Jedes Gericht habe bei ihm eine „bewusst gewählte Kompositionsarchitektur“ – wieso also „sollte ein Foto des Gerichts dem Erlebnis entgegenwirken, insbesondere, wenn wir uns so viel dabei gedacht haben?“

Die Meinungen also gehen heftig auseinander. Klar ist aber: Ganz allein steht Juan Amador nicht mit seinem Standpunkt.