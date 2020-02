Rems-Murr-Kreis Go-Ahead: Die Nöte der Mitarbeiter

Klage 2: Der Personalmangel ist allgegenwärtig

Go-Ahead kämpfe mit Personalnot, das bestätigen alle, mit denen wir gesprochen haben. Zeitweise habe es 150 Euro extra gegeben, wenn jemand an seinem freien Tag trotzdem zum Dienst komme (diese Regelung sei mittlerweile aber wieder kassiert worden). Wer sich Überstunden auszahlen lasse, statt sie abzufeiern, bekomme 50 Prozent Zuschlag auf den normalen Stundensatz. Manche hätten binnen weniger Monate 200 oder mehr Überstunden angehäuft. „Hauptsache, wir können die Schichten besetzen.“ Zum Teil würden Go-Ahead-Lokführer „weggekauft“ von anderen Unternehmen. Manche Leute liebäugelten mit einem Job in der Schweiz oder Liechtenstein, wo das Gehalt fast doppelt so hoch sei.

Fachkräftemangel ist definitiv kein Problem, unter dem nur Go-Ahead leidet. „Die Welt“ berichtete jüngst: „Deutschlandweit fehlen mehr als 1000 Lokführer.“ Die Aachener Zeitung: „Weil in den kommenden Jahren Hunderte Lokführer im nordrhein-westfälischen Nahverkehr fehlen, will die Branche nun verstärkt Flüchtlinge rekrutieren.“ Der Bayrische Rundfunk: „Die Gewerkschaft der Lokomotivführer schätzt, dass derzeit allein im Freistaat zwischen 400 und 500 Stellen unbesetzt sind.“ Der Interessenverband Allianz pro Schiene: „Im Jahresdurchschnitt 2019 standen 100 offenen Stellen nur noch 25 als arbeitssuchend gemeldete Lokführer gegenüber. Selbst bei den gefragten Altenpflegern konnten Arbeitgeber im vergangenen Jahr auf mehr Interessenten zurückgreifen.“

Die Allianz pro Schiene warnt: Dieser Fachkräftemangel drohe „den Aufschwung der kunden- und klimafreundlichen Schiene in Deutschland zu gefährden“.

Klage 3: Die Zusammenarbeit mit der DB birgt Tücken

Das kann nicht gut gehen, unkten manche, bevor Go-Ahead auf der Remsschiene den Fahrtenbetrieb aufnahm: Hier das neue Unternehmen, Gewinner der Ausschreibung, da die alteingesessene Deutsche Bahn, „stinksauer“ über die Niederlage – und ausgerechnet diese Konkurrenten müssen nun kooperieren. Denn für die Infrastruktur auf der Remsschiene ist ja nach wie vor die DB Netz zuständig. Wie, fragten viele, solle es ohne Beißen und Kratzen abgehen zwischen Hund und Katze?

Ja, „es funktioniert halt vieles nicht“, klagen Go-Ahead-Beschäftigte. Schon in der Ausbildung habe ein Trainer gewarnt: „Die von der DB werden blockieren.“ Die Deutsche Bahn, die bei künftigen Vergaben wohl noch öfter gegen Go-Ahead um den Zuschlag kämpfen werde, sei nicht daran interessiert, die Neuen gut aussehen zu lassen, und mache in der Zusammenarbeit „nur das Allernötigste“. Es kursieren gar Storys von DB-Streckensignalen, die bisweilen ohne ersichtlichen Grund auf Rot stünden und private Fahrtenbetreiber in Baden-Württemberg wie Abellio oder Go-Ahead ausbremsten. Aber Achtung: Ob an diesen Behauptungen etwas Wahres ist, wissen wir nicht. Es handelt sich um Gerüchte, für die wir keinen Beweis haben. Die Geschichten sind aber aussagekräftig, weil sie dokumentieren: Man traut einander offenbar allerhand Nickligkeiten zu.

Klage 4: Es gibt Ärger mit Kunden und Schwarzfahrern

In den Zügen werden immer wieder entnervte Kunden ausfällig, vereinzelt gar gewalttätig – das hat neulich ein Insider erzählt. In einer Stellungnahme hat Go-Ahead dazu geschrieben: „Unsere Kundenbetreuer können durch Deeskalationstrainings gut mit diesen Situationen umgehen.“

Das sehen die Leute, die sich nun bei uns gemeldet haben, anders: In der Ausbildung „wurde nur auf die rechtliche Seite eingegangen. Praktisches, das uns im Zug helfen würde, haben wir nicht gelernt.“ Es habe ein paar Schulstunden zum Thema gegeben, ein Trainer habe „Folien an die Wand projiziert“ und ein „bisschen aus der Praxis erzählt“. Aber Handfestes, Übungen, Rollenspiele? Wie umgehen mit 20 betrunkenen VfB-Hooligans? „Fehlanzeige.“

Obendrein habe man gegen Schwarzfahrer quasi keine Handhabe, könne allenfalls versuchen, „die Leute hinauszukomplimentieren“ – denn wenn man die Polizei rufe, könne das zu Zugverspätungen führen und zu strengen Nachfragen von Vorgesetzten nach dem Motto: Musste das sein? Wir kriegen doch sowieso schon so viel Kritik ab wegen Unpünktlichkeit!

Klage 5: Das Bahn-System insgesamt ist am Anschlag

Zughersteller haben Lieferprobleme, auf dem Arbeitsmarkt fehlt es an Personal, die Infrastruktur ist nach jahrzehntelanger Vernachlässigung marode, wie Weichen-, Signal- und Stellwerkstörungen auf der Rems-Strecke seit Jahren belegen: Das ganze Eisenbahnsystem ächzt in allen Schweißnähten. Das bestätigen auch Go-Ahead-Insider: Was die Schiene betrifft, stecke das Autoland Bundesrepublik in einem schlimmen „Investitionsstau“.