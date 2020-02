Rems-Murr-Kreis Go-Ahead: Ein Insider packt aus

Ist dieser Mensch, der uns da Szenen aus dem Innenleben von Go-Ahead erzählt, vertrauenswürdig? Es gibt Indizien, die bei der Urteilsbildung helfen. Wenn uns jemand einen anonymen Brief schickt, ohne Klarnamen, muss das nicht heißen, dass die darin enthaltenen Behauptungen falsch sind – aber Vorsicht ist geboten: Denn dann können wir uns nicht nur kein Bild davon machen, mit wem wir es zu tun haben; wir können auch nicht nachhaken, Präzisierungen einfordern, Gegenargumente zur Debatte stellen. Der Mensch, mit dem wir gesprochen haben, ist kein Anonymus: Name, Adresse, ob er ein Mann oder ob sie eine Frau ist – all das ist der Redaktion bekannt. Dieser Mensch ging bereitwillig auf unsere Rückfragen ein, erzählte anschaulich und detailreich, nie klang dabei maßlos wütender Belastungseifer durch, allenfalls drängende Sorge. Die Quelle bat lediglich – aus naheliegenden Gründen – darum, dass ihr Name nicht in der Zeitung erscheine.

"Die Kundenbetreuer dürfen sich einiges anhören"

Auch mit den Kunden haben wir sehr große Probleme. Wobei, man kann’s den Kunden teils nicht verübeln. Es beginnt bei Kleinigkeiten: Wenn das WLAN nicht funktioniert oder das Klo unbenutzbar ist, dürfen die KB, die Kundenbetreuer, sich einiges anhören. Sie werden fast täglich beleidigt und bedroht. Es gab einen Kollegen, der mit einer Glasflasche angegriffen wurde. Er musste sich in den Führerstand zurückziehen. Oder ein Kunde gestikuliert mit der Hand am Hals und sagt: „Wenn wir uns das nächste Mal sehen ...“ Oder droht, einem ein Messer in den Hals zu stecken.

Die Leute sind offenbar auch keine Kontrollen mehr gewohnt – die Deutsche Bahn hat bei ihren Fahrten, bevor Go-Ahead die Strecken übernommen hat, am Ende nicht mehr regelmäßig kontrolliert. Es gibt Kollegen, die all das stark mitnimmt. Manche schreiben Beschwerdemails an Vorgesetzte: „Wir bekommen die ganze Wut der Bürger ab, es muss dringend was passieren!“

"Es ist einfach sehr viel unorganisiert"

Sind die Probleme, mit denen Go-Ahead zu kämpfen hat, Geburtswehen? Kinderkrankheiten? Werden sich die Abläufe irgendwann einspielen? Das ist schwer einzuschätzen. Die Hoffnung stirbt zuletzt – aber angesichts der vielen Krisensymptome ist Skepsis angebracht.

Das Geld wurde bisher immer pünktlich bezahlt, und der Zusammenhalt untereinander ist immer noch enorm. Aber es ist einfach sehr viel unorganisiert.

Es gibt Reibungen bei den Schichtübergängen. Die gesetzlichen Ruhezeiten werden nicht immer beachtet. Dienstpläne kommen zu spät, obwohl das eigentlich tarifvertraglich geregelt ist. Viele machen deshalb Ausdrucke, Screenshots, Fotos von ihren Plänen. Es kann vorkommen, dass die geplanten Zuglängen im Laufe des Tages wieder umgeplant werden müssen, weil ein Triebwagen kurzfristig auf einer anderen Strecke eingesetzt wird.

Auch das den Kundenbetreuern zur Verfügung gestellte Arbeitsmaterial funktioniert nur unvollständig. Einige Tickets können derzeit noch nicht eingelesen werden. Die Kundenbetreuer sind angehalten, einfach so zu tun, als wäre die Karte gültig. Immer wieder sieht man Mitarbeiter, denen die Arbeitskleidung, Hosen oder Westen, fehlt.

Auf der Strecke RE 90 Stuttgart-Nürnberg, der Murrbahn, fährt offiziell Go-Ahead – nur halt durch einen Subunternehmer, die WFL Logistik. Die fahren für uns – nur wohl für besseres Geld. Manche Kollegen wollen deshalb dorthin wechseln. Andere überlegen, zur Deutschen Bahn zu gehen. Die Frustration ist groß.