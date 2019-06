Rems-Murr-Kreis Holzstapel-Brandserie: Noch immer wird ermittelt

Eine Übersicht über alle Holzstapelbrände von Oktober 2018 bis Januar 2019 im Rems-Murr-Kreis finden Sie hier.

Einer der Betroffenen ist Hartmut Meyer aus Strümpfelbach. Anfang November 2018 brannte sein Holzstapel in einem idyllischen Gartengrundstück oberhalb von Strümpfelbach. Dieses Feuer reihte sich ein in eine Serie von Bränden, die am 24. Oktober 2018 in Rommelshausen begonnen hatte. In schneller Folge meldete die Polizei immer neue Brände – in Fellbach, Leutenbach, Weinstadt, Urbach, Remshalden, Plüderhausen, Winterbach und, und, und. Auch in angrenzenden Landkreisen brannten meist des Nachts Holzstapel auf abgelegenen Grundstücken, etwa in Aichwald oder Esslingen. Menschen kamen nie zu Schaden.

Mutmaßlicher Brandstifter kam vor Monaten wieder frei

Hartmut Meyer rief im März über diese Zeitung andere Betroffene dazu auf, sich zu melden. Eine Handvoll Leute reagierte auf den Aufruf, berichtete Meyer vor einiger Zeit. Nun will die kleine Gruppe sehen, ob gemeinsam etwas zu erreichen ist. Zuerst will man, so Hartmut Meyer, die Gerichtsverhandlung abwarten. Ein Termin ist noch nicht in Sicht. Presse-Staatsanwalt Heiner Römhild auf Anfrage: „Die Ermittlungen sind nach wie vor noch nicht abgeschlossen.“ Im März hieß es, der Mann habe zugegeben, zumindest für einen Teil der Holstapel-Brände verantwortlich zu sein. Eine Zeit lang saß er in U-Haft; gegen Kaution kam er vor Monaten frei.